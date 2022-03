Vincularon a Sandra Cuevas a otra agresión

La víctima desclaró que Sandra Cuevas estuvo involucrada en las agresiones en su contra (Foto: Cuartoscuro)

Sandra Cuevas y su ex pareja fueron mencionados como agresores en una carpeta de investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) en 2018, en la cual el sujeto de nombre Christian Israel Quiroz Oropeza fue acusado por la víctima de su presunta participación en el delito de violencia familiar, pero no presentó cargos en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc.

De acuerdo con la declaración de la víctima, integrada a una carpeta de investigación con fecha de diciembre del 2018, Sandra Cuevas y su pareja habrían participado en una agresión en su contra, de la cual se cuentan con videos y capturas obtenidos por la mujer denunciante.

“Tuve acceso al video y yo realicé las impresiones en las que se observa el momento de la agresión por parte de mi ex concubinario de nombre Christian Israel Quiroz Oropeza, así como de la señora Sandra Cuevas Nives”, aseguró la víctima.

Asimismo, mencionó que “Respecto a la señora Sandra Cuevas Nieves no tengo ninguna relación o parentesco alguno, ya que ella es la actual pareja de mi ex concubinario, pero en este acto me reservo el derecho de presentar denuncia o querella en contra de la señora Sandra Cuevas Nieves por una acción considerada como delito, siendo esto lo que deseo manifestar”, se leyó en la declaración.

Un video publicado en redes sociales mostró la presunta agresión de la ex pareja de Sandra Cuevas (Captura de pantalla: TW @siete_letras)

El periodista Antonio Nieto obtuvo la carpeta de investigación por este presunto delito, además de la solicitud de pago de pensión a Christian Israel Quiroz Oropeza por la abstención de abono a la manutención de sus tres hijos. Además, publicó el presunto video de la agresión en sus redes sociales, en el cual se puede ver que un sujeto intentó sustraer a menores de los brazos de su madre.

Asimismo, se puede observar cómo una mujer con apariencia física similar a Sandra Cuevas interviene entre las dos partes, lo cual resulta en la caída al piso de la presunta agresora, quien habría sido derribada por una de las víctimas.

En otro documento correspondiente a la exigencia por parte de la víctima por el pago económico de pensiones alimenticias a los tres hijos de Christian Rafael Quiroz Oropeza, de los cuales faltarían los correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2019 y a enero y febrero del 2021, así como todo el año 2020.

(Foto: Cuartoscuro)

“Sé que no es culpa de su Señoría, porque mi concepto hacia usted es de rectitud y respeto no así el de la secretaria de Acuerdos que desde el inicio de este proceso me demostró antipatía y he sentido bloqueo y manejo tendencioso en perjuicio de mis hijos, no quiero pensar que esté coludida con la pareja de mi contraparte (en la primera asistencia llegó la señora Sandra Cuevas Nueves y la saludo de beso en la mejilla) y que de ahí se deba su parcial y dañina actitud hacia mi persona (sic)”, se leyó en el oficio presentado ante el Juez Vigésimo Segundo de lo Familiar en la CDMX.

Sandra Cuevas se encuentra en un litigio legal acusada de presuntamente agredir a tres policías capitalinos, quienes presentaron denuncias en su contra por los delitos de privación ilegal de la libertad, robo, abuso de autoridad y discriminación, de los cuales el primer cargo fue retirado posteriormente.

La alcaldesa de Cuauhtémoc fue suspendida de sus labores públicas por el juez que lleva su caso, medida que perdió vigencia tras la disculpa pública de la funcionaria, quien no aceptó haber participado en los hechos, pero pidió perdón a los policías por lo que ellos consideraran agresiones en su contra.

