AMLO se negó a descalificar a Vladimir Putin a pesar de la masacre en Ucrania: “Es un dirigente”

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

En el marco de la actual invasión dirigida por Rusia al país ucraniano, el presidente de México fue cuestionado sobre cuál era su opinión personal sobre la figura de Vladimir Putin, el actual mandatario ruso.

“Es un dirigente”, señaló el presidente López Obrador. “Yo no califico a nadie. No es la política de México insultar a nadie, a ningún gobierno (...) México es respetuoso de todos los gobiernos y no es colonia” atajó.

Agregó, como ya lo ha mencionado, que México no es colonia “ni de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos”, y aseguró que él desea es que se consigan acuerdos.

“Lo que deseo es que se llegue a un acuerdo, que se consiga la paz, que la gente no sufra, que no se pierdan vidas humanas. Es lo que deseo. Y sí hay manera de que lleguen a acuerdos”, agregó López Obrador. “Es cosa que se arreglen ‘arriba’”.

Información en desarrollo...