Invasión a Ucrania EN VIVO: al menos 1.665 personas fueron evacuadas a través de corredores humanitarios en Mariupol y Zaporizhzhia

Al menos siete muertos en un ataque ruso contra el principal edificio administrativo de Mykolaiv

Crece la cifra de muertos y heridos dentro de Ucrania debido a los ataques rusos. Las autoridades de localidades severamente atacadas como Mariupol estiman que el 90% de los edificios resultaron dañados y el 40% destruidos, incluidos hospitales, escuelas, guarderías y fábricas.

Ucrania teme que las maniobras del ejercito invasor en las inmediaciones de la central nuclear de Chernobyl puedan provocar una amenaza por radiación para “cientos de millones de europeos”.

El Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia urgieron a los países occidentales a no bajar la guardia frente a Rusia, que anunció su intención de reducir la intensidad de su ofensiva en torno a dos ciudades ucranianas.

A continuación, el minuto a minuto de la invasión rusa: (Hora ucraniana, GMT+2):

Miércoles 30 de marzo:

3:00: Al menos 1.665 personas fueron evacuadas de Mariupol y varias ciudades de la región de Zaporizhzhia a lo largo de tres corredores humanitarios realizados durante la jornada del martes, según informó la vice primera ministra ucraniana, Irina Vereschuk.

La funcionaria precisó que “936 de ellos eran de Mariupol y 729 de localidades de Zaporizhzhia como Berdyansk, Melitopol, Energodar, Polohy, Orijiv, Huliaipole y Vasylivka”.

Según informó la agencia de noticias Ukrinform, Vereschuk dijo además que en la ciudad de Vasylivka, las tropas rusas “han estado bloqueando columnas de autobuses y camiones de evacuación con ayuda humanitaria que fueron enviados a Berdyansk, Melitopol y Energodar durante la mañana”.

2:00: El jefe de la delegación ucraniana en las conversaciones con Moscú en Estambul, David Arakhamia, dijo que es necesario que haya una paz plena en Ucrania para que cualquier acuerdo final con Rusia entre en vigor.

Arakhamia explicó a los periodistas que todas las tropas deben retirarse de Ucrania y permitir que los 3,5 millones de refugiados que huyeron de la guerra regresen a casa. Agregó que había suficiente material en las propuestas de Ucrania para justificar una reunión entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin.

Los residentes la ciudad de Trostsyanets hacen fila para recibir ayuda

01.20: El jefe de alimentos de la ONU advierte que la guerra en Ucrania ha creado “una catástrofe sobre otra catástrofe” y tendrá un impacto global “más allá de todo lo que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial” porque los agricultores del país que fue el granero de el mundo está en primera línea luchando contra Rusia y los precios de los alimentos ya altos se están disparando.

La guerra en Ucrania está diezmando el país, “convirtiendo el granero del mundo” en un país con hambruna, dijo Beasley.

00.05: Volodimir Zelensky dijo que Ucrania no reduciría sus esfuerzos defensivos a pesar de que Moscú aseguró que habrá una desescalada. “Podemos decir que las señales que recibimos de las conversaciones son positivas, pero no ahogan las explosiones de los proyectiles rusos. El ejército ruso todavía tiene un potencial significativo para continuar los ataques contra nuestro estado”, agregó. “Por lo tanto, no estamos reduciendo nuestros esfuerzos defensivos”.

“La situación no se ha vuelto más fácil. La escala de los desafíos no ha disminuido. El ejército ruso todavía tiene un potencial significativo para continuar los ataques contra nuestro estado. Todavía tienen mucho equipo y suficientes personas totalmente privadas de derechos a quienes pueden enviar al caldero de la guerra”.

