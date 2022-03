Para el especialista de la UNAM, Mario Alberto Huaracha, la instalación del grupo de amistad México-Rusia es una forma de sostener la postura ideológica de AMLO: especialista. (Fotoarte: Infobae México)

El pasado miércoles 23 de marzo, la Cámara de Diputados instaló el llamado Grupo de Amistad México- Rusia, desatando las críticas de algunos partidos de la oposición al destacar el conflicto bélico que se vive desde hace un mes entre Rusia y Ucrania.

Entre los integrantes estuvieron legisladores de Morena, del Partido del Trabajo (PT, entre ellos Gerardo Fernández Noroña y Alberto Anaya, éste último, dirigente de ese partido) e incluso un par de priistas.

El acto había sido pospuesto el pasado 14 de marzo, por “prudencia”, luego de que Movimiento Ciudadano protestó por su instalación en la Junta de Coordinación Política. Sin embargo, el 23 de marzo se llevó a cabo.

El embajador ruso en México, Víktor Koronelli (izq) agradeció que México no se ha sumado a imposición de sanciones económicas y rechazar la petición de armamento a Ucrania. (Foto: Cuartoscuro)

Durante la mesa de “amistad”, el embajador ruso en México, Víktor Koronelli, agradeció la postura mexicana de no sumarse a la imposición de sanciones económicas y rechazar la petición de armamento a Ucrania.

Por su parte, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarétska, aseguró que la instalación de la mesa era “una vergüenza”.

En tanto, el embajador de EEUU en México, Ken Salazar criticó fuertemente la instalación de este grupo en el Congreso. Dijo que la relación entre nuestro país y Rusia no puede ser cercana.

“Tenemos que estar en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, el embajador de Rusia dijo que México y Rusia son cercanos, eso nunca puede pasar, nunca puede pasar, Ucrania está peleando por la libertad, recuerdo que en la Segunda Guerra mundial no había ninguna distancia entre México y Estados Unidos, estuvimos unidos contra Hitler que estaba matando a inocentes por donde quiera, no podemos decir ‘eso está pasando en otro lado del mundo’, porque nos puede afectar aquí en México”, advirtió.

El embajador de EEUU en México, Ken Salazar, condenó de manera enérgica la instalación del grupo de amistad México- Rusia. (Foto: captura de pantalla)

En medio de la polémica, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen Van Herck, aseguró el jueves 24 de marzo que la mayor cantidad de agentes de inteligencia rusos están en México.

“Me gustaría señalar que la mayor parte de los miembros de GRU (Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie) en el mundo está en México en este momento. Esos son personal de inteligencia ruso. Y vigilan muy de cerca sus oportunidades de tener influencia en EEUU”, aseveró al comparecer ante el Senado de la Unión Americana.

En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México “no es colonia de Rusia, ni de China , ni de Estados Unidos”.

“Es una declaración. Nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano... debe saberse cada vez más porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente y soberano. Que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”, reiteró.

Tras la polémica generada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no es colonia de Rusia, de China, ni de Estados Unidos. (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO/ ARCHIVO)

López Obrador aseguró no tener información sobre la presunta presencia de espías rusos, pero enfatizó que México no permite que nadie cometa actividades ilícitas en suelo nacional.

Al día siguiente, el sábado 26 de marzo, la embajada de Rusia en México negó que tenga espías en nuestro país.

“La Embajada de Rusia ha analizado con gran atención el discurso del Sr. Glen D. VanHerck y su opinión no tiene ningún fundamento sobre la presencia de ‘espías militares rusos’ en México. Una vez más podemos observar la propaganda de EEUU que tiene como uno de sus objetivos principales aislar Rusia y los diplomáticos rusos de todo el mundo por medio de las noticias falsas”, aseveró a través de un texto dado a conocer en sus redes sociales.

Instalación del grupo de amistad México-Rusia es una forma de sostener la postura ideológica de AMLO: especialista

El grupo lo conformaron legisladores de Morena, del Partido del Trabajo (PT, entre ellos Gerardo Fernández Noroña y Alberto Anaya, éste último, dirigente de ese partido) e incluso un par de priistas. (Foto: Cuartoscuro)

Para el Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mario Alberto Huaracha, la instalación de esta mesa es una forma de sostener la postura ideológica del Presidente, aseguró en entrevista con Infobae México.

“Es un posicionamiento que expresa simpatía hacia formas de ejercer el gobierno y el poder, en este caso Rusia, pero especialmente para hacer contrapeso a Estados Unidos, que representa la máxima hegemonía económica e ideológica de occidente”, señaló.

“El grupo es una forma de sostener la postura ideológica del Presidente centrada en la no intervención en la política interior de los países y el rechazo de prácticas que él considera son neoliberales y conservadoras en favor de formas que en los hechos han demostrado ser populistas, ultra nacionalistas, represoras y antiprogresistas. Es su versión de la izquierda en la política exterior”, aseveró.

En opinión del especialista de la UNAM, la instalación de este grupo es una tendencia de López Obrador.

“Esto no es nuevo, es una tendencia del Presidente López Obrador. En los últimos años la hemos observado en su postura respecto de la situación política, económica y social de varios países latinoamericanos, caracterizados por tener presidentes en extremo autoritarios y evidencias de ‘formas de ejercer el gobierno’ basadas en la violación a los derechos políticos y humanos por ejemplo Venezuela, Cuba y Nicaragüa. En ese y otros casos, la postura de López Obrador, su gobierno y partido se fundamentaba en el respeto (de parte de México) hacia la soberanía de otros países. En términos del obradorismo el ‘respeto a la soberanía de los países’ significa, ‘no nos metemos en los asuntos de otros para que no se metan en los nuestros’”, destacó.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO/ARCHIVO

“Con el caso de Rusia, se suma una ‘reflexión’ más, la aversión a la sumisión hacia ‘los más fuertes’ por las causas que sean, aquí también incluye brindarles a esos países, facilidades y tratos preferenciales como lo señaló en el caso de las empresas españolas. Por eso insiste en que México ‘ya no es una colonia’”, sostuvo el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Al ser cuestionado si los morenistas y los aliados del presidente que participaron en el grupo de amistad entre México- Rusia estarían ignorando la postura oficial de México en la ONU ante el conflicto bélico, el también docente de la Universidad Pedagógica Nacional fue contundente: sí, pero no les importa.

“Si claro (que ignoran la postura oficial), pero no les importa. La postura diplomática de los países en los Consejos de las organizaciones internacionales generalmente está basada en ‘la corrección política’ y la postura de la política interior de los países, se basa en la política real, en la realidad de cómo funcionan los gobiernos de esos países.

Para nuestros políticos, incluido el Presidente, la única guerra que les importa es la electoral y la que establezcan con quienes desde la conferencia matutina se definan como ‘adversarios’. Como lo hemos visto en las últimas semanas (y desde hace más de tres años), los adversarios pueden ser políticos, países, actores, cantantes, académicos, periodistas, ciudadanos, organizaciones, empresarios, medios, etc.; todos aquellos que contradigan a nuestro Presidente”, destacó Huaracha Alarcón.

Para el Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mario Alberto Huaracha, la instalación de esta mesa es una forma de sostener la postura ideológica del Presidente. (Foto: Cuartoscuro)

El experto en Ciencia Política destacó que la participación de Morena y aliados tradicionales y nuevos como el PRI (por el asunto de la reforma eléctrica) “indica que los intereses están en fortalecer la unidad aliancista para obtener beneficios electorales, en segundo plano está mandar el mensaje a Estados Unidos y en tercero y más allá, lo relativo al conflicto”, resaltó.

Mario Alberto Huaracha señaló que en caso de que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania escale e involucre a otros países, México podría resultar afectado en cuestiones económicas.

“La postura del gobierno crea una imagen de nuestro país en el mundo. Supongo que si el conflicto escala a un punto en el que se salga de las fronteras de los bandos involucrados (Rusia y Ucrania), surgiría una polarización internacional expresa, en ese caso, la guerra sería entre Rusia y la OTAN. En ese escenario, posible pero aún remoto, los aliados de cada bando se sumarán a los apoyos y a las restricciones. Principalmente sería en las restricciones económicas donde México podría tener afectaciones, pero aún es temprano para visualizar eso”, apuntó.

Al ser cuestionado si este acercamiento político entre México y Rusia podría ser aprovechado por otros grupos con “ciertos intereses” para provocar algún tipo de inestabilidad en México, el doctor en Ciencia Política señaló:

Foto: AP/Efrem Lukatsky

“De grupos no. La inestabilidad sería en la variación de los precios de bienes y productos por el efecto mundial del conflicto en la economía internacional”, enfatizó.

Respecto al mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien de manera clara y directa aseguró que México no puede apoyar a Rusia, el especialista de la UNAM destacó que -al menos de momento- se trata de una expresión retórica derivada del conflicto.

“Hay tratados comerciales con Estados Unidos de mutuo beneficio, así que esa declaración, al menos por el momento, es una expresión de la retórica que se deriva del conflicto, más que una premonición de lo que puede suceder. A ninguno de los dos (EEUU y México) le conviene tensar relaciones, menos romperlas. El disenso con el embajador ha sido común en los últimos tiempos”, señaló.

El académico descartó que la instalación de esta mesa pueda dañar las relaciones con Ucrania.

“No creo, porque aún estamos en el momento de los posicionamientos y a ninguno de los países que apoyan a uno u otro bando, le conviene que este conflicto escale más o salga de las fronteras de los países involucrados. Tenemos que entender que consignas como ‘todos contra todos’ o ‘están conmigo o con el enemigo’, forma parte de la retórica propagandística que se potencializa por la imágenes de los bombardeos y de las víctimas. Imágenes por su puesto deplorables y condenables en todos los sentidos, pero que no son propias de este 2022″.

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, aseguró que la instalación de la mesa era “una vergüenza”. (Foto: REUTERS/Luis Cortés/ Archivo)

Durante la guerra fría y posterior a esta, ha habido innumerables conflictos bélicos, que lastimosa y desafortunadamente dejaron cientos de miles de muertos y crisis humanitaria en varias generaciones de países y regiones continentales, pese a los tratados internacionales de paz, desmilitarización, no acopio de armas, etc., en los que Estados Unidos y Rusia, han sido activos participantes (directos e indirectos). Creo que, desafortunadamente la ubicación geográfica de nuestro país no nos ayuda a observar este conflicto en términos objetivos”, resaltó Mario Alberto Huaracha.

Por último, el Doctor en Ciencia Política consideró que los señalamientos del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, sobre la presunta presencia de espías rusos en suelo mexicano es solamente una “expresión de retórica y propaganda bélica” estadounidense.

“Esa declaración es expresión de la retórica y propaganda bélica que desarrolla cada bando. No es fácil tener evidencias de esa declaración. Los militares también son políticos pero tienen su propio lenguaje: por ejemplo, la declaración de los espías”, concluyó.

