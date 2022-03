Reforma Eléctrica: Mario Delgado conminó a aprobar la iniciativa de AMLO “sin distinciones de partido”

Mario Delgado promovió como un acto patriota el aprobar la Reforma Eléctrica de AMLO (Foto: Cortesía Morena)

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, conminó a todas y todos los legisladores de todas las fuerzas parlamentarias a votar en favor de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues esto sería un gesto “en favor de México y no a favor de las trasnacionales”.

Durante una declaración a medios realizada este lunes 28 de marzo, Delgado Carrillo sostuvo que la iniciativa del ejecutivo federal representa “una gran oportunidad de reivindicación ante la historia” y “recuperar aquel nacionalismo revolucionario que quedó enterrado por el periodo neoliberal”.

“Hacemos un llamado a todas y todos los legisladores, sin distinciones de partido, a votar en pro de la Reforma Eléctrica, porque votar en favor de esta iniciativa es votar en favor de la patria, es votar en favor de México y no a favor de las trasnacionales”

La iniciativa presidencial promueve un esquema que favorece a la CFE (Foto: EFE)

Sostuvo que la reforma que busca garantizar para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 54% de participación en el sector es apostar por el futuro y desarrollo de México. “Hoy es una gran oportunidad de reivindicación ante la historia; de recuperar aquel nacionalismo revolucionario que quedó enterrado por el periodo neoliberal”, expresó.

El diputado con licencia sostuvo que independientemente a la bancada en la que militen, los diputados son representantes del pueblo de México y, en consecuencia, deben de promover el bien mayor de éste. “Deben dejar atrás las prácticas del pasado que por años dominaron la acción legislativa y aprobar reformas que beneficien a la gente”.

En lo concerniente a la militancia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el presidente partidario reconoció el esfuerzo de las y los funcionarios que organizaron las más de 500 asambleas informativas de la reforma, pues este gesto representa una gran diferencia en relación a iniciativas similares.

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aseguró que se buscará garantizar la inversión de la Iniciativa Privada en el sector eléctrico Video: YouTube/NOTILEGIS Cámara de Diputados

“No se le informa a la gente de qué se trataban las iniciativas. No había esta comunicación, no había este debate que propiciaron nuestros legisladores y legisladoras de cara al pueblo de México”

Mientras tanto, la Reforma Eléctrica avanza en el legislativo federal. Este lunes quedó instalada la mesa dictaminadora de la iniciativa, misma que está conformada por las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, dio una breve declaración a medios en donde señaló diferentes puntos, pero el más importante es que la iniciativa estará sujeta a cambios en virtud de convencer a los opositores parlamentarios y que la reforma se apruebe.

La iniciativa estará sujeta a modificaciones para garantizar la participación de empresas privadas (Foto: EFE)

Recordó que con los partidos promotores de la 4T: Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la Cámara Baja, solamente reúnen 277 votos de los 334 que necesitan para aprobar la iniciativa presidencial, por lo que deben de convencer a 60 diputados más.

“No van (los opositores) si no van tales o cuales aportaciones”, señaló durante el chacaleo, “yo les estoy comentando que habrán aportaciones, no me quiero adelantar, porque hoy, precisamente iniciamos ese proceso de dictaminación”, dijo; sin embargo, aseguró que estas modificaciones se realizarán en la medida que no contravengan el “espíritu original de la iniciativa”.

Para tratar de convencer a la oposición, el morenista refrendó su compromiso para que el 46% del ramo se quede en manos de privados y que el sector crezca al 6% anual. Cabe recordar que el mercado de todo el sector eléctrico en México es de 6.3 billones de pesos, lo cual significa que 2.9 billones de pesos de éste le pertenecería a compañías privadas, mismo que se incrementará al 6% anual.

Finalmente, reiteró que lo inamovible en la legislación es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea quien tenga el 54% de participación en el ramo (generación, transmisión, distribución y comercialización) y que el litio le pertenezca al Estado mexicano.

SEGUIR LEYENDO: