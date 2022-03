La Reforma Eléctrica sufrirá modificaciones, siempre que no se viole el “espíritu original de la iniciativa”

La Reforma Eléctrica podría sufrir modificaciones con tal de que se apruebe en el la Cámara de Diputados (Foto: Cuartoscuro)

Este lunes 28 de marzo inició la discusión de dictaminación de la Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en donde se estipularon los tiempos de entrega del texto final que se someterá a votación tanto en comisiones como en el Pleno de San Lázaro.

Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, después de dejar instalada la mesa de trabajo, dio una breve declaración a medios de comunicación en donde señaló diferentes puntos, pero el más importante a destacar en la coyuntura es que la iniciativa estará sujeta a cambios en virtud de convencer a los opositores parlamentarios y que la reforma se apruebe.

De acuerdo con sus declaraciones, el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que espera tener la dictaminación realizada entre el 13 y el 16 de abril, para después proceder con la votación en las comisiones unidas y, finalmente, llevarla al pleno para que todas las facciones parlamentarias fijen postura y voten conforme a ésta.

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aseguró que se buscará garantizar la inversión de la Iniciativa Privada en el sector eléctrico Video: YouTube/NOTILEGIS Cámara de Diputados

Rodríguez González recordó que con los partidos promotores de la llamada 4T: Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la Cámara de Diputados, reúnen 277 votos de los 334 que necesitan para aprobar la iniciativa presidencial, por lo que deben de convencer a 60 diputados más.

Para lograr este cometido, recordó que se han excedido los tiempos parlamentarios, pues la iniciativa, que llegó del ejecutivo federal, tiene seis meses en San Lázaro, siendo que se debía iniciar con el proceso de dictaminación a los tres. En ese sentido, recordó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) organizó el Parlamento Abierto en el que numerosos panelistas expresaron sus posturas, tanto en favor como en contra, de la Reforma Eléctrica de AMLO.

El morenista sostuvo que este tipo de dinámicas se implementan para ampliar la legislación inicial, la cual encendió los focos rojos en los grandes inversores privados del ramo y los partidos políticos que promueven un modelo económico basado en el libre mercado. Por lo que las bancadas del PAN, PRD y MC se mostraron decididamente contra la iniciativa.

“No van (los opositores) si no van tales o cuales aportaciones”, señaló durante el chacaleo, " yo les estoy comentando que habrán aportaciones, no me quiero adelantar, porque hoy, precisamente iniciamos ese proceso de dictaminación”.

De aprobarse la Reforma Eléctrica, el litio será de las y los mexicanos y el 54% del ramo eléctrico estará en manos de la CFE (Foto: EFE)

Al respecto, reiteró que se van a realizar esas modificaciones sin modificar el “espíritu original de la iniciativa” de la Reforma Eléctrica. A detalle, expuso que lo inamovible en la legislación es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea quien tenga el 54% de participación en el ramo y que el litio le pertenezca al Estado mexicano.

A cambio, el morenista refrendó su compromiso para que el 46% del ramo se quede en manos de privados y que el sector crezca al 6% anual. Cabe recordar que el mercado de todo el sector eléctrico en México es de 6.3 billones de pesos, lo cual significa que 2.9 billones de pesos de éste le pertenecería a compañías privadas, mismo que se incrementará al 6% anual.

Finalmente, Manuel Rodríguez dio especificaciones del proceso legislativo que se lleva al interior de las comisiones, donde resaltó la división de poderes en la federación, ya que alguien le preguntó sobre la postura que tendría AMLO ante la alteración de la iniciativa que se redactó desde el ejecutivo.

Asimismo, negó cualquier negociación que no sea parlamentaria con la militancia del PRI, la cual no ha fijado una postura crítica, esto porque lo increparon sobre la posibilidad de que Morena ofrezca candidaturas o puestos de alto rango a los diputados del Partido Revolucionario Institucional para que aprueben la Reforma Eléctrica; sin embargo, el presidente de la Comisión sostuvo que sólo se apelará a la razón.

