Eugenio Derbez: su fortuna, una mansión inteligente y la colección de autos extraños del comediante mexicano

Derbez participó en la película CODA, que ganó un Oscar a Mejor Película el pasado domingo. REUTERS/Danny Moloshok

La noche del pasado 27 de marzo, Eugenio Derbez vivió uno de los momentos que seguramente marcarán el resto de su vida, pues la película CODA, en la que participó el actor y comediante mexicano, ganara el Oscar a Mejor Película.

Tras darse a conocer la noticia, Derbez recibió felicitaciones de todos lados, aunque seguramente, las más especiales fueron las hechas por sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo, así como su esposa Alessandra Rosaldo.

Sin embargo, días antes, el actor también había sido tema de conversación, pues se dio a conocer un video en el que él, junto con algunos otros famosos actores, cantantes y ambientalistas, pedían al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detener la construcción del Tren Maya, que se lleva a cabo en el sureste mexicano, pues, argumentaban, estaba destruyendo algunas partes importantes de la selva.

Tras esto, el presidente mexicano los calificó de pseudoambientalistas. Ante esto, Derbez le respondió que “Yo me río, pero la gente puede checar mis redes sociales, me la vivo ayudando a los animales, la naturaleza. No es algo que inicié ahorita. A estas alturas de mi carrera no tengo la necesidad de que venga alguien a pagarme unos pesos para que yo apoye cierto movimiento, cierto partido. Al contrario, soy apartidista, partidos van, partidos vienen y el país no cambia”. Esto, lo declaró en una entrevista para el periodista Ciro Gómez Leyva, en su programa Por la mañana.

Derbez recibió felicitaciones de todo tipo tras el Oscar de CODA. REUTERS/Mike Blake

Y es que la carrera del comediante y actor es bastante larga, pues inició en la década de los 80. Debido a este largo trayecto en el mundo de la actuación, Derbez ha logrado acumular una gran fortuna, además de otros lujos, como una colección de autos exóticos y una mansión inteligente en los Estados Unidos.

Fortuna de Eugenio Derbez

De acuerdo con el sitio especializado en calcular la fortuna de los artistas más reconocidos del mundo de la farándula, Celebrity Net Worth, el comediante mexicano ha logrado acumular una gran fortuna, que se estima en USD 30 millones.

La dirección y el doblaje han apuntalado la cifra, y más recientemente la producción de proyectos, como es el caso de la serie LOL, lo que ha incrementado su fortuna gracias a tres temporadas.

Mansión de los Derbez

Además, el comediante y actor mexicano, también cuenta con una mansión inteligente, adquirida por él en 2017, la cual se encuentra en Beverly Hills, California, y su adquisición costó al también productor unos USD 7 millones.

El comediante tiene una colección de automóviles extraños y clásicos.

Dicha mansión cuenta con cinco suites, seis cuartos de baño, una cocina enorme, y una recámara principal que consta de 45 pies cuadrados de dimensión. A esto hay que sumarle cuatro duchas, de las cuales, una es de vapor, y una piscina infinita.

Todos estos elementos son controlados por un sistema de inteligencia y domótica, que se encuentra presente en toda la casa. Además, la casa está construida con un diseño minimalista. En esta casa vive Derbez con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana.

Colección de autos

Derbez también tiene un gusto que pocas personas conocen, pues es amante de los automóviles raros y clásicos. Y es que al actor se le ha visto conducir, en la Ciudad de México, varios pequeños y curiosos autos, como un Myers NMG color amarillo donde sólo cabe una persona, o el pequeño coche en el que llegó a su boda con Alessandra Rosaldo.

Además, también se le ha visto conduciendo otrso extraños autos, como un Smart FortwoBrabus, Ford Convertible Club Coupé de 1947, una Hummer H2, entre otros. Con esta colección de automóviles, Derbez deja ver su gusto por lo raro y exótico. Según valuadores, la colección de autos del comediante mexicano está valuada en casi USD 6 millones.

SEGUIR LEYENDO: