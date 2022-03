Eugenio Derbez confesó que Blanca Guerra se burló de su trabajo: “Fue muy irrespetuosa”

Eugenio Derbez recordó las groserías de Blanca Guerra en "No se aceptan devoluciones"

En la 94.ª entrega Anual de los Premios de la Academia, el famoso comediante, actor y productor, Eugenio Derbez, se convirtió en tendencia nacional luego de estar en de los Premios Oscar 2022 y festejar el triunfo de la cinta CODA, en la que actuó y cuál ganó tres categorías diferentes: “Mejor Película”, “Mejor Actor de Reparto” y “Mejor Guion Adaptado”.

Tras ello, el histrión ha buscado algunos tiempos en su muy apretada agenda para compartir un poco de su ilusión con algunos programas de revista, en esta ocasión luego del éxito obtenido por formar parte del elenco de la mejor película del año, Derbez ofreció unas palabras al periodista de espectáculo, Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube y el cual fue retomado por Sale el Sol donde también es presentador.

Ahí el intérprete que dio vida a Bernardo Villalobos en CODA expresó su sentir tras la gala de los Oscar y aprovechó para ahondar sobre diversas etapas de su vida, como una anécdota agridulce que hasta el día de hoy le causa tristeza y enojo.

Y es que la pareja de Alessandra Rosaldo recordó que una de las personas que más demérito su carrera en búsqueda de proyección en Hollywood fue la también actriz Blanca Guerra, a quien apuntó de mofarse de la cinta que dirigió, No se Aceptan Devoluciones.

Eugenio Derbez recordó una agridulce anécdota con Blanca Guerra. Foto: Especial Infobae

“Sí me dolió mucho que le quitaran la oportunidad y Blanca Guerra no solamente la descalificó, sino que yo la invité a una presentación privada y fue muy irrespetuosa”, arguyó Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez recordó que a la actriz que dio vida a Soledad Hernández en la producción de Televisa, Tres veces Ana, la invitó a una sala privada para que viera, en ese entonces, su más reciente producción en donde fungió como director e intérprete, pero que la actriz se burló de su trabajo.

“Me acuerdo que estaba yo atrás de ella, sentado en lo oscurito, iba acompañada de otra persona de la Academia y en el momento en que todos los que vimos esa película llorábamos, que era el final, cuando te enteras de que la que está enferma es la niña, en ese momento, quería yo ver su reacción y veo como suelta una carcajada junto con el cuate con el que iba”, subrayó.

2019 Kids Choice Awards – Arrivals – Los Angeles, California, U.S., March 23, 2019 – Actor Eugenio Derbez. REUTERS/Danny Moloshok

Para finalizar su intervención con Gustavo Adolfo Infante, el también productor contó que en su momento le afectó esta reacción: “Empiezan a comentar y me doy cuenta de que se están burlando y no sabes lo que me dolió, porque me dijo inmediatamente que iba casi a la fuerza a ver la película porque yo insistí mucho y mi productora, pero bueno, son cosas que pasan y superadas afortunadamente”.

Por su parte, los conductores del matutino de Sale el Sol buscaron defender Eugenio Derbez y arremetieron contra Blanca Guerra: “Que grosera”, dijo Gustavo Adolfo Infante y “Que patana tratar así a Eugenio”, recalcó Alex Kaffie.

Elenco de CODA en los premios de la Academia (REUTERS/Mike Blake)

La producción que fue reconocida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se trata de una producción de bajo presupuesto que inicialmente figuró en el festival Sundance de 2021. Según cifras oficiales, CODA recaudó 25 millones de dólares, siendo que, según estimaciones de especialistas, habría contado con un presupuesto de 10 millones de dólares.

En esta ocasión, y como lo ha mencionado ya en diversas intervenciones, Eugenio Derbez, busco salir de la comedia, para tratar de dar vida un personaje en una faceta diferente. Ahí el histrión de 60 año interpretó a Bernardo Villalobos (Mr. V.), un talentoso profesor de música que toca el piano y motiva a su alumna Ruby Ross, quien es hija de padres sordomudos, a cumplir su sueño de ser cantante.

SEGUIR LEYENDO: