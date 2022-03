Omar Chaparro confesó que no vio CODA, la película ganadora al Oscar de Eugenio Derbez

Chaparro dijo que no ha visto la película de su amigo (Foto: Instagram/@omarchaparro)

El domingo pasado, durante la entrega de los premios Oscar 2022, Eugenio Derbez subió al aclamado escenario del Dolby Theatre en Los Ángeles, California, después de que el filme CODA: señales del corazón ganara la categoría como “Mejor película”.

El drama sobre una familia sorda dirigido por Sian Heder, también obtuvo el premio de la Academia a Mejor guion adaptado y a Mejor actor de reparto para Troy Kotsur, logrando vencer a fuertes contendientes de estudios tradicionales de Hollywood.

Ante este triunfo, Omar Chaparro, amigo de Eugenio Derbez le extendió una felicitación y comentó en Ventaneando que, desde antes ya estaba muy seguro de que el mexicano estaría en la tarima ganadora.

Omar Chaparro aseguró que su amigo se merecía el premio (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

“Yo le mandé un mensaje a Eugenio el sábado, le dije: ‘¿Ya estás listos para subirte al escenario?... no sé, pero yo ya te veo ahí’. Eugenio merece estar ahí; conozco su trabajo, su esfuerzo, a mí no me sorprendió cuando ganó CODA”, comentó Chaparro para el programa conducido por Pati Chapoy.

De igual forma el también cantante de Las Locuras mías sentenció que, a pesar de no haber visto aún el filme ganador, estaba seguro que era un triunfo legítimo para Derbez.

“Yo no he visto CODA la verdad, pero sentí que la va a ganar porque lo merecen los muchachos y Eugenio lo merece”, puntualizó y añadió que por el momento no le ha escrito, pues asumió que el actor ha de estar muy ocupado recibiendo todo tipo de felicitaciones.

Chaparro añadió que él también estaba dispuesto a seguir los pasos de Eugenio y remarcó que en ocasiones se debe salir de la “zona de confort” para llegar hasta donde él lo ha hecho.

Derbez representó a México en los premios (Foto: REUTERS/Eric Gaillard)

“Son riesgos que uno tiene que tomar. Eugenio al dejar de hacer esta película, él dejó de hacer varias películas donde le pagaban más. Para Eugenio hacer CODA no representa ninguna ganancia económica (...) Él puso su vestuario para su personaje”, dijo.

Respecto a estas declaraciones, los conductores de Ventaneando también quisieron dar su punto de vista y Daniel Bisogno ahondó en que todos hablaban de la cachetada que Will Smith le propició a Chris Rock, pero que la verdadera bofetada la dio Eugenio al llevarse un premio de esa categoría.

En cuanto a sus proyectos personales, Omar Chaparro habló sobre su próxima película ¿Y cómo es él? donde también participará Mauricio Ochmann.

“Esta película la hicimos hace cuatros años… somos otros y uno va cambiando. Me tuvieron que pintar canas para verme más viejo. Es una de esas películas donde nos arriesgamos porque no es una clásica comedia romántica… toca el punto de la infidelidad”, dijo.

La película donde participó Eugenio Derbez arrasó en los premios Oscar (Foto: REUTERS/Mike Blake)

De qué trata CODA, la ganadora a “mejor película”

CODA, acrónimo para los hijos oyentes de padres sordos en Estados Unidos, está basada en la película francesa de 2014 La familia Bélier, y a diferencia de ésta, la producción ganadora en la entrega 94 de los Oscar sí cuenta en su elenco con actores que tienen una discapacidad auditiva.

Se trata de una producción de bajo presupuesto que inicialmente figuró en el festival Sundance de 2021, donde ganó los cuatro premios principales: dirección, gran premio del jurado, audiencia y mejor ensamble actoral, para después ser lanzada en el formato de streaming. Según cifras oficiales, CODA recaudó 25 millones de dólares, siendo que según estimaciones de especialistas, habría contado con un presupuesto de 10 millones de dólares.

“Escribir y hacer esta película fue un desafío vital como artista y como ser humano. Quiero agradecer a todos mis colaboradores en la comunidad sorda, en la comunidad ‘CODA’ por ser mis maestros”, fue el mensaje de la escritora Sian Heder al recibir la estatuilla a Mejor guion adaptado.

