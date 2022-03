Fernández de Cevallos explotó contra AMLO y el AIFA: “Sólo volarán los Voladores de Papantla”

EL "Jefe Diego" explotó contra la 4T por las irregularidades del AIFA (Fotos: Cuartoscuro//Infobae México)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha sido uno de los tantos megaproyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que acarrea críticas y señalamientos en contra por las presuntas irregularidades que tiene desde que se colocó la primera piedra.

Diego Fernández de Cevallos se convirtió en uno de los más férreos críticos de la Cuarta Transformación (4T), por lo que estas instalaciones, recién inauguradas el pasado lunes 21 de marzo, también fueron blanco de sus cuestionamientos y burlas.

Ahora decidió ocupar su columna, publicada semanalmente en el diario Milenio, para llamar a López Obrador “botarga” y asegurar que las únicas personas que podrán volar seguros en el AIFA son los voladores de Papantla.

“Por eso, mientras no tengamos presidente sino la botarga que engaña a los tontos y espanta a los cobardes, sólo volarán seguros los Voladores de Papantla”, escribió el ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN).

Entre los aspectos que llamaron la atención del también abogado fue la manera como se celebró el primer día de operaciones, pues se trató de una fiesta en la que todas las personas participaron y hasta tlayudas vendieron.

El abogado aseguró que México necesita un nuevo aeropuerto para satisfacer las necesidades de los pasajeros (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

Asimismo, aseguró que se cumplieron dos propósitos fundamentales para México: que el “pueblo bueno” haya podido observar un momento al presidente, a quien llamó “Alteza pequeñísima”, y el segundo fue ratificar “quién manda en México”.

“Con esa festiva inauguración se cumplieron los dos propósitos fundamentales: primero, que “el pueblo bueno” (que no vuela) mirara y admirara por unas horas la grandeza de su Alteza Pequeñísima; segundo, con esa nueva estafa se ratificó ante el mundo quién manda en México y sobre México… al costo y con las desgracias que sean”, ahondó el “Jefe Diego”.

Aunque fue rudo con estas declaraciones, afirmó que desea que esta obra resulte “útil y rentable” para todo el país, pero este deseo no le impide realizar reflexiones con base en datos oficiales y en opiniones de expertos en la materia.

La principal reflexión de Fernández de Cevallos estuvo dedicada al costo del AIFA, pues aseveró que el gobierno ha mentido en el precio. En diferentes ocasiones han declarado que hubo una inversión de 75 mil millones de pesos, cuando la obra completa se elevó a más de 130 mil millones.

Este proyecto insignia de AMLO ha sido blanco de constantes críticas y burlas desde su construcción (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Asimismo, señaló que faltan algunos millones más por las pistas que faltan, los costos por las vías de acceso más la indemnización que se debe pagar a los empresarios, a quienes AMLO ha acusado de corrupción, que habían comenzado con las obras del aeropuerto de Texcoco, el cual ya quedó completamente abandonado.

“Por cierto, nadie ha probado tales delitos, los difamados por el bribón mañanero siguen siendo contratistas del gobierno; el costo para el erario será mayor que la inversión privada que requería Texcoco; y no se podrá disponer de las 700 hectáreas y construcciones del Benito Juárez en beneficio de esa zona tan deprimida de CdMx”, compartió Fernández de Cevallos.

La segunda reflexión del ex político argumentó que el AIFA y el Aeropuerto Benito Juárez no podrán trabajar al mismo tiempo, pues el espacio aéreo lo impide, así que, dijo, no habrá reducción en el flujo de personas.

También informó que la obra insignia de AMLO no aportará nada para satisfacer la demanda aeroportuaria de los próximos años en la capital de México. Por ello, hizo un llamado para construir un nuevo aeropuerto intercontinental para promover el turismo, el comercio y, en síntesis, el buen futuro de México.

“Hay algo más grave: lo peligroso de la operación conjunta de los dos aeropuertos, por su proximidad, y características aeronáuticas de la zona, deja la vida de los usuarios a la pericia de los operadores en tierra y miles de pilotos, porque el riesgo de tragedias está advertido”, sentenció Diego Fernández de Cevallos.

SEGUIR LEYENDO