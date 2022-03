Fernández de Cevallos defendió decirle ‘viejerío’ a las mujeres: “¿Cuál injuria?”

Diego Fernández de Cevallos aseguró que Claudia Sheinbaum utiliza esta anécdota para desviar la atención (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

En el marco del Día Internacional de la Mujer y las diferentes movilizaciones por el 8M en México, varios usuarios de las redes, incluidos personajes de la política y ex funcionarios, decidieron manifestar su postura al respecto: ya sea para celebrar las marchas y la lucha de las mujeres, o para criticar al gobierno por su accionar en la lucha contra la violencia feminicida.

No obstante, Diego Fernández de Cevallos se salió de esta lógica y decidió aclarar y defender el motivo por el cual se ha referido a las mujeres como “viejerío”, palabra que ha sido usada de manera despectiva a lo largo del tiempo.

De acuerdo con el ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) en 1994, dicha palabra ha sido utilizada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para distraer a la población de los verdaderos problemas de su administración.

“Cuando las mujeres reclaman justicia, la señora Sheinbaum busca distraer reciclando una supuesta injuria que me atribuye, en contra de ellas. Que lea el Diccionario de la Lengua para que sepa que ‘VIEJERÍO’ significa ‘conjunto de mujeres, no necesariamente viejas’. ¿Cuál injuria?”, detalló Fernández de Cevallos desde su cuenta de Twitter.

(Foto: Twitter)

Usuarios de esta red social de inmediato se manifestaron al respecto y señalaron que en la actualidad se deben cambiar palabras a “tonterías” para que las personas no se ofendan. “Ve que hoy en día hasta las palabras necesitan cambiar a tonterías como “amigue” si no la gente se ofende y espera que sepan leer un diccionario para entender una palabra... Les tiene demasiada fe”, escribió @Mario_anarkin.

Además, el cartonero Paco Calderón aseguró que en 1994, el diario La Jornada tenía una sección semanal llamada “viejerío”, hecho por el cual nadie protestó, aludiendo la afinidad de este diario con la Cuarta Transformación (4T).

#Recuerdo que @LaJornada “tenía hace muchos años -antes de la campaña de 1994- una sección semanal llamada así: ‘Viejerío’. El logo de la misma diseñado por un colega de esa casa. Nadie protestó por el término entonces”, escribió en la caja de comentarios.

Esta palabra salió de la boca de Diego Fernández de Cevallos en 1994. Durante su campaña presidencial, el también abogado abanderado por el PAN se refirió a las mujeres como “el viejerio”, una frase que ha defendido en múltiples ocasiones, pero que le mermó profundamente su popularidad y posibilidad de convertirse en Jefe del Ejecutivo.

Más de 75 mil mujeres marcharon en la CDMX este 8M (Foto: Twitter/@normiuxmontiel)

El “Jefe Diego” no ha sido el único miembro del partido blanquiazul en expresarse de forma misógina. En su momento el ex presidente Vicente Fox Quesada, dijo: “ustedes sabían, por ejemplo, que el 75 % de los hogares en México tiene una lavadora, y no de dos patas”.

Por su parte, Felipe Calderón Hinojosa no se quedó atrás, pues en su sexenio envió a la fuerza pública a actuar. Durante esos seis años reprimieron y violaron a mujeres, como el conocido caso de la indígena de Zongolica quien fue violada y asesinada por los soldados que envió, y de la que se dijo que falleció de muerte natural.

Las autoridades de la Ciudad de México registraron al menos 75 mil participantes en la movilización y destacaron que las manifestaciones de este 8 de marzo fueron pacíficas, aunque detectaron supuestos grupos con intenciones de agredir y causar desorden.

“Se detectaron a los grupos que querían infiltrarse para generar violencia”, indicó Martí Batres, quien reportó un puñado de supuestos agresores, en su mayoría hombres, frente a las vallas de Palacio Nacional.

SEGUIR LEYENDO