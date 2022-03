IPN aseguró que “no existió el presunto delito” en el caso de la Voca 7

El Instituto lanzó un comunicado en las horas finales del 23 de marzo (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Luego de que se diera a conocer que una alumna menor de edad sufrió una supuesta agresión sexual dentro de las inmediaciones de la Vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la dependencia educativa informó que luego de haber entrevistado a los implicados se determinó que “no existió el presunto delito”.

Por medio de un comunicado publicado en las redes sociales del IPN, la dependencia educativa indicó que “se mantendrá atento a cualquier requerimiento que las autoridades competentes lleven a cabo para el esclarecimiento de los hechos y hace un respetuoso llamado a la comunidad politécnica evitar reproducir información que, al no ajustarse a la realidad, expone de manera indebida a las partes involucradas, lo cual puede ocasionarles daños irreparables y pone en riesgo su integridad física y emocional”. Asimismo, se menciona que acompañarán a la alumna a lo largo de la investigación.

Finalmente, el Instituto reiteró su compromiso de continuar aplicando los procedimientos para que la comunidad politécnica disponga de espacios igualitarios e inclusivos.

A través de redes sociales se convocó a una marcha afuera de las inmediaciones del Voca 7 en solidaridad de la joven. En el flyer se invitó a los participantes, ya que la movilización es mixta, a acudir vestidos de color morado. Esta manifestación se realizará a las 11:00 horas de este jueves 24 de marzo.

No obstante, el miércoles 23 de marzo, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló que también abrió una carpeta de investigación sobre el caso tras recibir la denuncia de uno de sus familiares de la joven, sin embargo, el órgano indicó que la alumna manifestó que no fue víctima de de algún delito y no presentó querella.

De acuerdo con reportes preliminares, la joven fue localizada en baños de la institución ubicada en la alcaldía Iztapalapa, supuestamente bajo los efectos de bebidas alcohólicas y con un dolor en el vientre, por lo que su madre acudió a denunciar el pasado 22 de marzo. La Fiscalía también expuso que la presunta víctima decidió no tener intervención psicológica.

“La indagatoria se radicó en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, sin embargo, en virtud de que la persona investigada es menor de edad, se remitirá a la Fiscalía Especializada en Justicia Penal para Adolescentes. Cabe señalar que ambas fiscalías están adscritas a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas”, manifestó la Fiscalía.

Mientras tanto, agentes siguen con las indagatorias en materia médica y química, entre ellos, personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales. Por su parte, la Policía de Investigación fue al lugar de los hechos. Elementos de atención a víctimas ofrecieron medidas de protección como el llamado código águila.

Según versiones iniciales, en los hechos participaron al menos cinco de sus compañeros y un mayor de edad, quienes la habrían embriagado y drogado previo a la agresión. De acuerdo con las primeras reportes compartidos en redes sociales, la presunta víctima habría ingerido una bebida llamada Four Loko, la cual contendría narcóticos que afectaron su estado mental. Pero esto no se ha confirmado, salvo el rechazo de haber sido víctima.

La adolescente de 15 años fue encontrada en un baño de la Vocacional por sus compañeras, quienes alertaron acerca de su estado a las autoridades correspondientes, por lo que fue trasladada a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

