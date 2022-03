Tundieron al hijo de AMLO tras mensaje por el 8M

José Ramón López Beltrán se pronunció tras el 8M (Foto: Facebook)

Tras llevarse a cabo diversas movilizaciones alrededor de la República en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán, decidió emitir un comentario al respecto, sin embargo, usuarios de redes sociales no reaccionaron de la mejor manera.

A través de su cuenta de Twitter, el primogénito de López Obrador escribió: “Libertad, igualdad, fraternidad, justicia, reivindicación, empoderamiento y amor. No dejemos de luchar. #DiaInternacionalDeLaMujer”. Ante ello, los cibernautas le cuestionaron a José Ramón el origen de sus ingresos y el monto de estos, así como se lanzaron contra el Jefe del Ejecutivo por sus declaraciones durante el Encuentro de Mujeres Líderes Transformando la Historia de México que se realizó este martes 8 de marzo en las inmediaciones de Palacio Nacional.

No obstante, los internautas también aprovecharon su publicación para recordarle el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el cual reveló que habitó una residencia en Houston perteneciente a un ex ejecutivo de Baker Hughes, empresa con la que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene contratos millonarios. Dicha investigación ha sido el argumento con el que la oposición ha cuestionado la regularidad de la administración de López Obrador bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo.

El hijo de AMLO fue duramente criticado en redes sociales (Foto: Twitter)

“Platícame de tu casa en Houston”, “déjale claro eso a tu progenitor, quien además es el responsable de presidir al país y no hace su chamba”, “las mujeres a las que no defiende AMLO fueron las de la iniciativa de no agredir a las oficiales”, “¿ya sabes a qué te dedicas?”, fueron algunas de la críticas que recibió en redes sociales el hijo del López Obrador.

Previo a las grandes movilizaciones que se llevaron a cabo en diferentes estados y en la capital del país, Palacio Nacional fue el escenario en donde se realizó el Encuentro de Mujeres Líderes Transformando la Historia de México, en donde el tabasqueño aseguró que ni él ni su gobierno serán parte de la represión hacia las protestas civiles.

“Nosotros no seremos nunca represores, siempre vamos a estar del lado del partido de las libertades y de la fraternidad. (...) Estoy optimista porque va avanzando el proceso de transformación con la revolución de las conciencias. Está cambiando mucho la mentalidad del pueblo y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo”, declaró el Jefe del ejecutivo.

El presidente aseguró que en la 4T se le ha dado espacio a las mujeres (Foto: Andrés Manuel López Obrador)

Durante dicho evento López Obrador estuvo acompañado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; la secretaria de la Educación Pública (SEP), Delfina Gómez; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez y demás funcionarios públicos de la Cuarta Transformación (4T).

El mandatario reconoció el trabajo del gabinete de seguridad federal (Foto: Andrés Manuel López Obrador)

Por su parte, la Jefa de Gobierno criticó las formas de protesta de las manifestaciones del 8M, pues de acuerdo a sus declaraciones, “la violencia es, en esencia, machista”.

“Cuando no hay derechos, en general, quienes más sufren son las mujeres. Si hay derecho a la educación, apoyamos a las mujeres; a la salud, apoyamos a las mujeres; a la cultura, apoyamos a las mujeres; pensión universal para adultas mayores, apoyamos a las mujeres; becas a estudiantes de prepa, apoyamos a las mujeres; a estudiantes pobres, apoyamos a las mujeres; becas a jefas de familia, apoyamos a las mujeres”, mencionó

Asimismo, Claudia Sheinbaum indicó que sólo un Estado preocupado por la ciudadanía puede impulsar los derechos de las mujeres, en donde todas las ciudadanas tengan acceso a una vida plena y se impulsa igualdad económica y social. Cabe mencionar que la ciudadanía criticó el gran número de elementos de seguridad que rodeaban los contingentes que se manifestaron en las avenidas principales de la Ciudad de México.

SEGUIR LEYENDO: