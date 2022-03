Lorenzo Córdova aseguró que “son tiempos de tramposos” durante los procesos democráticos del país

Lorenzo Córdova aseguró que no se están cumpliendo las reglas durante los procesos democráticos (Foto: Twitter/INEMexico)

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que “son tiempos de tramposos” pues, según sus declaraciones, no se están cumpliendo las reglas durante los procesos democráticos en el país.

Los comentarios del consejero presidente del órgano electoral se dieron durante el Encuentro Nacional de Educación Cívica que se realizó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) en San Luis Potosí. En dicho evento, Lorenzo Córdova mencionó que la democracia en México “se encuentra en un contexto de grandes dificultades”.

“Quien viola las reglas, no solamente hace trampa, no solamente comete un fraude, también erosiona las bases de la convivencia democrática y lamentablemente hoy son tiempos recios, tiempos de tramposos, tiempos de antidemócratas que ponen en riesgo la democracia. Son tiempos de quienes se beneficiaron de esas reglas y hoy no están dispuestos a cumplirlas”, dijo Lorenzo Córdova

El consejero presidente del INE afirmó que “hoy vivimos una polarización" (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Asimismo, el consejero presidente del INE afirmó que “hoy vivimos una polarización que separa de forma tajante, intolerante y simplista entre amigos y enemigos” provocando que se comiencen a generar “pulsiones autoritarias”.

“La democracia es una obra colectiva, en nada puede, cuya titularidad no puede asumirla una persona, un partido, una ideología, una fuerza política, sino que es el resultado de esfuerzo, del compromiso de generaciones y generaciones de mexicanas y mexicanos, es también, una responsabilidad de ellos defenderla”, sentenció.

Cabe mencionar que durante la tarde del miércoles 16 de marzo, se dio a conocer que la subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados analizará la solicitud de juicio político en contra de Lorenzo Córdova y el consejero electoral Ciro Murayama.

Diputados de Morena buscarían iniciar juicio político contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama (Foto: Cuartoscuro)

El proceso legislativo se inició a petición del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en respuesta a las restricciones que ha impuesto el INE en el marco de la veda por la consulta de Revocación de Mandato.

Hamlet García Almaguer, legislador del partido guinda, indicó que se iniciará la instalación de la subcomisión, en donde se expondrán las razones y el caso para saber si es viable o no el proceso que está marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

“Se activa el mecanismo constitucional de juicio político en contra de los consejeros del INE, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Hemos sido convocados a sesión de instalación de la Subcomisión de Examen Previo mañana 17 de marzo a las 16:00 hrs. Este es el paso uno”, redactó el morenista en su cuenta oficial de Twitter acompañado de una fotografía de la invitación a San Lázaro.

El TEPJF ordenó a AMLO abstenerse de realizar comentarios o referencias sobre el proceso de la Revocación de Mandato (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Por su parte, la diputada Andrea Chávez señaló que se dio el primer paso para contrarrestar los supuestos “abusos y las arbitrariedades” por parte del órgano electoral, pues, a su parecer, los integrantes del Instituto han atentado contra la libertad de expresión de Morena.

No obstante, ese mismo día, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abstenerse de realizar comentarios o referencias sobre el proceso de la consulta popular, la cual se realizará el 10 de abril de 2022.

A través de un comunicado, el Tribunal Electoral dio a conocer que el pleno también modificó el acuerdo que emitió la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE para que la Coordinación General de Comunicación Social y la vocería del Gobierno Federal eliminen exclusivamente el contenido de las publicaciones que contengan expresiones relativas al proceso de Revocación, respecto a la conferencia matutina del pasado 28 de febrero.

