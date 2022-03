Arturo Zaldívar aseguró que ”tenían tomada la SCJN” durante el sexenio de Felipe Calderón

Arturo Zaldívar recordó el papel de la SCJN en el sexenio de Felipe Calderón (Fotos: REUTERS/Cuartoscuro)

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que el máximo tribunal constitucional estaba “tomado” por el gobierno federal durante la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Las declaraciones del ministro presidente se dieron después de que fue cuestionado sobre si ha sido presionado, como reveló sobre el caso de la Guardería ABC, luego de que se diera a conocer que se promovieron los amparos de Laura Morán y Alejandra Cuevas, a quienes el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, acusa de homicidio por omisión en contra de su hermano Federico.

“No es que venían a hacer visitas, tenían tomada la Corte, pueden dar fe de cómo hubo ministros que leyeron el memorándum que les dio la autoridad como si fuera su alegato en el Pleno”, recodó Zaldívar acerca del incendio de la Guardería ABC, hecho que se dio en Hermosillo Sonora en el 2009.

El ministro presidente negó recibir ordenes de la administración de AMLO como le pasó con Calderón y la Guardería ABC (Foto: EFE)

“Pueden dar fe de muchas cosas, de la campaña mediática de cómo se voltearon los medios de un día para otro, de como se protegió a los altos funcionarios de ese gobierno, eso es realidad y todos lo sabemos y lo saben ellos, por eso se enojaron tanto”, agregó.

Sin embargo, negó que en el caso de Morán y Cuevas esté recibiendo ordenes directas de la administración del actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues aclaró que el mismo Gertz Manero ha acudido a la SCJN como particular.

“No, presiones cuando nos quedábamos tres en minoría para no tocar ni con el pétalo de una rosa al gobierno de Felipe Calderón, presiones para que no se liberara a una ciudadana francesa a la cual se le fabricó un delito y se le violó todo el debido proceso y todos sus derechos humanos y tan es así que mientras Calderón fue presidente no se pudo dictar una decisión de fondo en ese asunto”, señaló el ministro presidente.

Arturo Zaldívar reveló que Calderón protegió a la familia de Margarita Zavala por el caso de la Guardería ABC (Foto: REUTERS / Bernardo Montoya)

A finales de febrero del presente año, durante la presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, el ministro presidente confesó que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo visitó para enviarle un mensaje desde presidencia: no apoyaban su decisión, ya que entre los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señalados, había familiares de la entonces primera dama, Margarita Zavala.

“Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas (...) el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: ‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto’”, expuso Zaldívar, quien en ese momento le respondió al presidente que había postulado a un ministro, no a un secretario de estado, por lo que no acataría la orden.

Posteriormente, en los días siguientes, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y Arturo Zaldívar protagonizaron una serie de acusaciones, uno en contra del otro. Zavala indicó que el ministro presidente mintió, mientras que el otro afirmó haber dicho la verdad.

Tras las declaraciones de Zaldívar, Margarita Zavala salió en defensa de su esposo y su familia (Foto: ANDREA MURCIA CUARTOSCURO.COM)

A través de su cuenta de Twitter, Margarita Zavala escribió: ‘Miente Zaldívar, miente @ArturoZaldivarL Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro dijo que: mientras escuchaba se le “ocurrió” “contarles una historia” y dijo muchas mentiras’.

Por su parte, en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el ministro presidente señaló: “Yo no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad (…) aquí se debe cuestionar: ¿Por qué el estado intervino para que se hiciera justicia?”.

