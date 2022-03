Lilly Téllez protestó en el Senado con sonido de borrego: “Es un honor berrear con Obrador”

Lilly Téllez reprodujo el sonido durante el debate en la Cámara de Senadores (Foto: Twitter/@LillyTellez)

Las protestas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no han cesado ni un minuto desde que llegó a Palacio Nacional. Cada día, los ciudadanos y políticos de oposición generan nuevas maneras de expresar su descontento.

Con denuncias, mantas, declaraciones o tuits, los inconformes sólo buscan mostrar su descontento, criticar a la Cuarta Transformación (4T) o burlarse del gobierno. Como ejemplo de ello está la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez.

Desde que abandonó las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se ha convertido en una de las más férreas opositoras a López Obrador y su administración, por lo que ha ocupado más de una estrategia para alzar su voz en contra de las carencias de la 4T.

Este miércoles no fue la excepción. Durante la sesión de la Cámara de Senadores, la ex periodista pidió el uso de la palabra durante la intervención de Claudia Anaya Mota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el debate sobre la propuesta de Morena para modificar el concepto de propaganda gubernamental.

La panista compartió el fragmento exacto del "sesudo mensaje" de AMLO (Foto: Twitter/@LillyTellez)

Posteriormente sacó su teléfono celular del bolsillo y reprodujo los sonidos de un borrego. Los demás senadores no interrumpieron la participación, y hasta se comenzaron a reír. Momentos después, el vicepresidente del Senado, José Narro Céspedes, señaló que al no aportar nada, el debate continuaría.

No obstante, los gritos comenzaron en la Cámara para protestar por finalizar antes la intervención de Téllez. El video de este momento fue compartida por la propia senadora, quien lo acompañó con un irónico mensaje: “Brincan los borregos ante la voz del jefe”.

En otro tuit, Téllez explicó que el sonido no fue emitido por un animal, sino por el propio mandatario federal durante un “sesudo mensaje”, mismo que fue emitido en 2019 en el marco del Congreso Nacional de Morena.

“No es cualquier borrego, es la voz del Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, enviando sesudo mensaje a la bancada de morena”, expresó la panista.

Finalmente, compartió el fragmento de aquellas declaraciones de AMLO con el siguiente mensaje a manera de burla: “Y retumbó el senado: ‘Eees un honooor… berrear con Obrador’.

López Obrador emitió esos sonidos de borregos en 2019 (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

López Obrador emitió el balido de un borrego durante la conferencia de prensa matutina del pasado 28 de octubre de 2019, en el marco del Congreso Nacional de Morena, le pidió a los ciudadanos no dejarse manipular como “borregos” y actuar como demócratas,

“Aceptando sin conceder porque no tengo elementos para juzgar, ni debería meterme, pero es importante la reflexión de fondo, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¿A dónde van?, mee; ¿por quién votar?, mee. Ya no hay eso. Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo ya que es en lo más hemos avanzado. Si no fuese así, yo estaría en el suelo”, señaló desde Palacio Nacional.

Sobre la reforma que promueve que las y los funcionarios de México puedan impulsar individualmente los procesos electorales y la Revocación de Mandato, sin importar el periodo de veda, fue aprobada en comisiones del Senado de la República este martes 15 de marzo.

La modificación plantea cambiar el concepto de propaganda gubernamental contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), para especificar que si las menciones de procesos electorales o de la Revocación de Mandato o en otros procesos electorales no se hacen con cargo al presupuesto, no serán tomadas en cuenta como propaganda.

