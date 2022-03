Qué dijo Chumel Torres para ser denunciado por violencia política de género

La FGR ya abrió una carpeta de investigación contra Chumel Torres (Fotos: Twitter/@CaraveoBertha//@ChumelTorres)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado 14 de marzo que abrió una carpeta de investigación en contra del influencer Chumel Torres por el delito de violencia política de género debido a declaraciones contra Bertha Caraveo, senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por Chihuahua.

Por medio de sus redes sociales, la política detalló que ya fue reconocida en calidad de víctima en conformidad a lo establecido en la Ley General de Víctimas a efecto de que pueda ejercer los derechos que le asisten, sobre todo los que corresponden a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral de los daños ocasionados.

La denuncia llegó luego de que el presentador de El Pulso de la República, durante su emisión del pasado 17 de febrero, emitiera insultos en contra de la senadora chihuahuense, en donde se refería a ella con adjetivos despectivos.

Torres decidió ofender a la morenista luego de que, durante su participación en la sesión de la Cámara de Senadores, defendiera a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por ser víctima de señalamientos de conflicto de interés por una propiedad que habitó en Texas, Estados Unidos.

Bertha Caraevo informó sobre la denuncia el pasado 14 de marzo (Foto: Twitter / @CaraveoBertha)

Asimismo, Caraveo finalizó su tiempo el podio con la frase “Es un honor estar con Obrador”, misma que fue reprobada por los demás senadores y por el propio Chumel, quien no tuvo filtros y explotó contra la representante de su estado natal.

“Esta estúpid*, ¡ah!, le dije estúpid*, le quise decir tarada, es Bertha Caraveo, senadora de Morena de Chihuahua. ¡Me lleva la verg*! Señora, tantito más arrastrada y babosa, y le crece el caparazón, mija, ¡eh! Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente”, se escucha en el video de 45 segundos del programa de Chumel Torres.

Al conocer estas declaraciones, Bertha Caraveo detalló que aunque en un inicio planeaba dejarlo pasar, el apoyo de sus compañeras la impulsaron a ejercer su derecho para frenar dichos “discursos irracionales de odio” contra las mujeres. Al respecto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, afirmó que con “los hechos que estamos viendo, estamos evidenciando que la conducta y los objetivos utilizados por el señor Chumel Torres, son a todas luces hechos de violencia política en contra de una mujer”.

Bertha Caraveo aseguró que no iba a presentar cargos contra el influencer (Fotos: Cuartoscuro // IG@chumeltorres)

Tras la denuncia formal, el comunicador salió a defenderse y desde su cuenta de Twitter compartió una publicación.

“¿Libertad de expresión? No. Aquí no. Aquí no existe eso”, señaló desde el tuit que contaba también con un video de 50 segundos, en el que retó a los opositores a seguir cuestionándolo, al igual que su programa, aunque, afirmó, no se detendrá.

“El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, es una hidra. Y si le cortas la cabeza, le crecen siete más, hijos de su p*nche madre”. Después de decir que viene de Chihuahua, estado donde la gente enfrenta las adversidades, sentenció “Déjense venir, déjense venir, todavía le queda mucho p*nche norte a estas venas”, se puede escuchar en el audiovisual.

Qué es la violencia política de género

De acuerdo con la Ley General de Accesos a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 20, la violencia política contra las mujeres en razón de género puede entenderse como “toda aquella acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres”.

SEGUIR LEYENDO