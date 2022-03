Chumel Torres defendió a Sasha Sokol tras denuncia contra Luis de Llano: “ Saber que sigue pasando”

Chumel defendió a Sasha Sokol de Luis de Llano (Foto: Instagram/@chumeltorres)

En el marco del 8 de marzo, Sasha Shokol, ex integrante del grupo Timbiriche habló sobre su relación con el productor Luis de Llano y confirmó que sufrió abusos de su parte. Ante esto, Chumel Torres defendió a a la cantante.

Todo inició días atrás, cuando De Llano aseguró en entrevista con Yordi Rosado que él “se había enamorado profundamente” de la cantante y actriz, y que fue ella quien decidió terminar el romance cuando comenzó una carrera como solista.

No obstante, la intérprete de Cuando mueres por alguien sentenció que ella era menor de edad cuando se enroló con el creativo de entretenimiento y señaló su versión de los hechos.

“Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras”, explicó desde su cuenta de Twitter.

La ex integrante de Timbiriche contó los abusos que vivió por parte de Luis de Llano (Fotos: Twitter @@DiarioCoahuila // Instagram @sashasokolova)

Luis de Ya no. Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos.

Sasha puntualizó que cuando inició su relación ella tenía 14 años y Luis de Llano 39, por lo que aún era una niña cuando todo sucedió. Aclaró que estuvieron juntos casi cuatro años y que su familia no estaba de acuerdo debido a la enorme diferencia de edad, por lo que su madre decidió sacarla de Timbiriche.

La cantante también ahondó en que espera que su historia ayude como inspiración para que otras mujeres violentadas alcen la voz.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre”, concluyó.

Sasha tenía 14 años y el productor 39 cuando todo empezó (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Ante esto, el conductor del Pulso de la república, Chumel Torres, mostró su indignación en redes sociales y envió un mensaje desde su cuenta de Twitter.

“Leer esto y ver el dolor de tantos años. Leer esto y no sentir un hoyo en el estómago. Leer esto y saber que sigue pasando. Leer esto”, puede leerse.

Los internautas no tardaron en reaccionar y varios de ellos criticaron contundentemente las acciones que Luis de Llano habría tenido durante años hacia Sasha Sokol.

“Aparte de plagiar música, este viejo deleznable era un abusador de menores. Ya sabía que habían tenido una relación y no concebía tal cosa con esa enorme diferencia de edad. Y además si no me equivoco también era casado en ese momento. Hombre asqueroso”, escribió una internauta.

“Y lo peor es que se sabía y se oculto... Este es el país de donde no pasa nada... Bravo #sashasokol Siempre se supo.. Y hoy te aplaudimos”, fueron otras de las menciones por parte de los usuarios de Twitter.

