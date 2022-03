Qué es la violencia política de género, delito por el cual Chumel Torres es acusado

FGR abrió carpeta de investigación contra Chumel Torres (foto: Twitter/@ChumelTorres)

El controversial detractor del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Chumel Torres, actualmente se encuentra envuelto en un conflicto debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió en su contra una investigación por violencia política de género.

Esto lo dio a conocer Bertha Caraveo, senadora por Chihuahua de Morena, quien desde fechas anteriores había explicado desde sus redes sociales que dicha interpuso el recurso legal para evitar que otras mujeres sufrieran machismo y odio por parte del influencer.

“Que por medio del presente escrito en mi carácter de Ciudadana vengo a interponer formal denuncia por los delitos que constituyan las conductas que afectaron mi dignidad humana, debido a la violencia en razón de género a la que he sido objeto de manera mediática en contra de José Manuel Torres Morales”, se puede leer en la copia de la denuncia de la senadora de Morena.

El conductor mencionó que no dejaría que esto lo afectara (Fotos: Cuartoscuro // IG@chumeltorres)

El evento desencadentante surgió después de que el conductor del Pulso de la República insultara en su programa a la senadora y se refiriera a ella en tono despectivo.

“Esta estúpid*, ¡ah!, le dije estúpid*, le quise decir tarada, es Bertha Caraveo, senadora de Morena de Chihuahua. ¡Me lleva la verg*! Señora, tantito más arrastrada y babosa, y le crece el caparazón, mija, ¡eh! Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el Presidente”, se escucha en el video de 45 segundos del programa de Chumel Torres.

Tras la denuncia formal, el comunicador salió a defenderse y desde su cuenta de Twitter compartió una publicación.

“¿Libertad de expresión? No. Aquí no. Aquí no existe eso”, señaló desde el tuit que contaba también con un video de 50 segundos.

Bertha Caraevo informó que la FGR ya abrió una carpeta de investigación en contra de Chumel Torres por su violencia machista.

“El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, es una hidra. Y si le cortas la cabeza, le crecen siete más, hijos de su p*nche madre”. Después de decir que viene de Chihuahua, estado donde la gente enfrenta las adversidades, sentenció “Déjense venir, déjense venir, todavía le queda mucho p*nche norte a estas venas”, se puede escuchar en el audiovisual.

Qué es la violencia política de género

De acuerdo con la Ley General de Accesos a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 20, la violencia política contra las mujeres en razón de género puede entenderse como “toda aquella acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres”.

En este sentido, podría señalarse que no toda la violencia política es causada por razón de género y por ello la normativa menciona que estas acciones y omisiones se pueden atribuir a una cuestión de género cuando “se dirigena una mujer por su condición de mujer” y le afectan desproporcionadamente o tienen un impacto diferenciado en ella.

Qué sanciones podría tener Chumel

Qué sanciones podría tener Chumel

Según con el artículo 159, 163, 415 y 463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), El Consejo General puede ordenar la suspensión inmediata de cualquier propagandoa política o electoral en radio o televisión y otros ordenamientos en “cuyo contenido se identifique violencia contra las mujeres en razón de género.

Además, en caso de que se acredite el delito, la autoridad resulutora tendrá que considerar ordenar las medidas de reparación integral a la víctima, entre las que se pueden incluir: indemnización, restitución inmediata en caso de que fuera obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no repetición.

