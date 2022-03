La travesía de la mexicana Silvia Mercado y de su bebé para salir de Ucrania tras la invasión de Rusia

La nayarita Silvia Mercado atravesó toda Ucrania para llegar a Rumania tras la invasión de Rusia (Foto: Twitter/@m_ebrard)

Silvia Mercado y su bebé de un año tardaron cuatro días en salir de Ucrania para llegar a Rumania tras la invasión de las fuerzas armadas rusas al país gobernado por Volódimir Zelensky. Desde hacía siete años, la mexicana nacida en el estado de Nayarit residió en Ucrania con su esposo Dennis, quien no pudo abandonar el país debido a que se prohibió que los hombres salieran del territorio, ya que es posible que se les convoque para combatir por Ucrania.

Cabe destacar que Silvia y la pequeña Siret no pudieron salir de la ciudad de Járkov y ser repatriadas a México durante el primer vuelo tripulado por elementos de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), mediante el cual se regresó al país al primer grupo de evacuados de Ucrania, el cual estuvo conformado por 81 personas.

Ante esto, Mercado usó redes sociales para enviar un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para solicitar su apoyo y así poder regresar al país. “Habemos en esta ciudad de Járkov dos familias que no pudimos sumarnos a la caravana que está ya en Rumania, a la caravana de mexicanos que ya están bajo su resguardo o con el apoyo de su gobierno, que ya están con la esperanza de poder regresar a México”, expresó la nayarita.

La mexicana envió una mensaje a AMLO y a Marcelo Ebrard tras no haber podido integrarse a la primera caravana de connacionales repatriados (Foto: Captura de pantalla/ YouTube)

En entrevista con El Universal, Silvia contó la experiencia que vivió con su familia tras el anuncio de Vladimir Putin sobre la “operación militar especial” rusa en territorio ucraniano. “Toda esta experiencia ha sido una pesadilla, todavía el 23 de febrero fuimos a comer sushi después de tomarle la foto a mi niña para su pasaporte ucraniano. A las 05:00 de la mañana del 24, la niña lloró, yo pensé que quería comer y me levanté a prepararle, pero yo seguía escuchando algo. Ya había rumores de una guerra, pero nadie lo creíamos o no lo esperábamos”, relató.

Asimismo, narró que el día de la intervención militar su esposo Dennis aún fue a trabajar y le confirmó que lo que había escuchado habían sido bombardeos provenientes de la zona fronteriza. A los pocos días, Silvia y su esposo se tomaron una última foto con la pequeña Siret, se despidieron y desde entonces la mexicana y su bebé de apenas un año iniciaron un largo viaje a Rumania.

El titular de la cancillería mexicana informó que Silvia Mercado y su hija de un año llegaron a Rumania (Foto: Twitter/@m_ebrard)

“Yo sentí horrible porque tuve la impotencia de que él no quiso ponerse en un lugar más seguro porque yo le dije que aunque no salga de Ucrania se fuera a un lugar más seguro, pero su mamá no quiso salir y él no quiso dejarla. Fue horrible la despedida, cuando nos besó, nos daba la bendición. Me traje la tableta para enseñarle las fotos a mi niña porque sigue preguntando por él, por su papá”, indicó Silvia en entrevista con el diario mencionado previamente.

Finalmente, el pasado 11 de marzo, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó sobre la llegada de la nayarita y su pequeña hija a Rumania. El titular de la SRE compartió el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter: “Llegan Silvia Mercado y su hija a Siret, provenientes de Jarkov en Ucrania. Las recibe Guillermo Ordorica, embajador de México en Rumania. La evacuación avanza, por salir segundo vuelo para repatriación de nuestros connacionales”.

SEGUIR LEYENDO: