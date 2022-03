AMLO prometió autosuficiencia energética en refinería Dos Bocas: “Gasolina en México es más barata que en EEUU”

AMLO supervisó los avances de la refinería Dos Bocas, uno de los megaproyectos insignia de su mandato (Foto: Facebook/Andrés Manuel López Obrador)

Durante la tarde de este domingo 13 de marzo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) supervisó los avances de la refinería Dos Bocas, uno de los megaproyectos insignia de su mandato. El tabasqueño aseguró que en este 2022 se iniciarán operaciones en la nueva refinería, mientras que la coquizadora de Tula comenzará a funcionar a partir del año 2023, situación que beneficiará al país en cuanto a la autosuficiencia energética.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el titular del Ejecutivo Federal mostró algunas imágenes de la obra e indicó que el proyecto quedará finalizado en julio de este año, según el informe realizado por Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía (Sener), y del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza.

“En pocas palabras, es una inversión de 9 mil millones de dólares, no créditos, dinero del presupuesto público por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana. ¿Qué va a significar todo esto? Producir en esta refinería Olmeca el 20% de todas las gasolinas que producimos en México. No es nada más de ir a cargar a la gasolinera, hay que tener este insumo, este combustible”, expresó López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que, según el informe de los titulares de Sener y Pemex, la construcción de la refinería Dos Bocas finalizará en el mes de julio de este 2022 (Foto: Twitter/@SENER_mx)

Asimismo, el presidente precisó que, desde hace más 40 años, en México no se construyó ninguna refinería y aseveró que se cambiará la política de vender petróleo crudo y comprar gasolinas. “Ahora vamos a producir todas las gasolinas del país, vamos a ser autosuficientes”, puntualizó el mandatario mexicano.

Otro aspecto que resaltó López Obrador fue la cercanía estratégica del puerto de Dos Bocas para trasladar del extranjero el equipo necesario para extraer y refinar combustibles del puerto, los cuales servirán para abastecer de gasolinas y diésel a distintas comunidades. Asimismo, reiteró que el precio de los combustibles en el país es de los más bajos a nivel mundial y aprovechó la ocasión para lanzarse en contra de los mandatarios que gobernaron el país durante la llamada “época neoliberal”.

“Imagínense, en Estados Unidos cuesta 32 pesos el litro y aquí 22 de pesos el litro de gasolina. ¿Por qué? Bueno, porque se está rescatando a Pemex, no hay corrupción, hay eficiencia, se está trabajando día y noche. ¿Cuándo iban a terminar en tres años una refinería así en el periodo neoliberal? Solo estaban pensando en robar y robar y robar”, enfatizó AMLO.

AMLO agradeció muestras de apoyo durante su gira por Chiapas y Tabasco (Foto: Facebook/Andrés Manuel López Obrador)

Finalmente, destacó que la construcción de la megaobra ha sugerido a la creación de empleos, ya que en ella están participando más de 30 mil trabajadores y señaló que una vez terminada la construcción de la refinería Dos Bocas se comenzará con la edificación de 10 parques industriales el el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y toda la fuerza de trabajo se trasladará a dicha zona con el fin de seguir generando fuentes de empleo.

Además de Rocío Nahle y de Octavio Romero Oropeza, el presidente mexicano estuvo acompañado de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, y del gobernador constitucional del estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, quien comenzó sus funciones al frente de la entidad tras la integración de Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación (Segob) como el titular de la dependencia federal.

La visita de AMLO a las obras que siguen desarrollándose en la entidad formó parte de su gira por Tabasco y Chiapas en donde también supervisó la construcción de un libramiento que ahorrará tiempo a los transeúntes que busquen desplazarse de Villahermosa a Tuxtla Gutiérrez.

