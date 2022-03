Un paso más cerca: familias mexicanas evacuadas de Ucrania aterrizaron en Irlanda y partieron con destino a México

Un total de 138 tripulantes se encuentran a bordo del Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana, encargado de repatriar a las familias mexicanas evacuadas de Ucrania (Foto:m_ebrard)

Un gran número de mexicanos que residían en Ucrania se han visto obligados a abandonar el país debido a la invasión de tropas rusas en territorio ucraniano. En total, son 44 connacionales los que han tenido que abandonar sus viviendas, sus trabajos, sus amigos y la vida que llevaban en el país gobernado por Volodimir Zelenski.

Algunos han tenido la oportunidad de regresar en compañía de sus familiares ucranianos, mientras que otros no dejaron atrás a sus mascotas en su intento por regresar a México. El balance oficial es de 28 mexicanos y 16 mexicanas que han tomado el vuelo de rescate tripulado por la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que este jueves 3 de marzo hizo su primera escala en Shannon, Irlanda.

Con tres horas de retraso, en total fueron evacuadas 81 personas de distintas nacionalidades, al que se le suma un perrito: de México, como se señaló, son 44; de Ucrania son 28 (23 mujeres y 5 hombres); de Ecuador son 5 hombres y 2 mujeres; de Perú un hombre y de Australia un hombre.

A esas 81 personas se suman 28 periodistas, personal diplomático y miembros de la FAM, lo que da un total de 138 tripulantes a bordo del Boeing 737-800 que fue enviado por el Gobierno de México el domingo 27 de febrero desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Una de las pasajeras mexicanas viaja con su perrito dachshung luego de evacuar Ucrania (Foto: Twitter@m_ebrard)

Sin embargo, no ha sido fácil el traslado ni la operación de rescate para las familias mexicanas que se encontraban en Ucrania. En primer lugar, por la travesía de salir de Kiev (capital de Ucrania) y llegar a la frontera con Rumanía en medio de bombardeos y con un estado de emergencia aprobado por Zelenski. En segundo, por tener que abandonar su patrimonio; y en tercero, por la incertidumbre en la que viven actualmente sus amigos y conocidos ucranianos, pues no solamente se trata de dejar un país, sino toda una vida.

Entre los 44 connacionales que decidieron salir de Ucrania para regresar a su país natal, se encuentra el caso de Antonio Puente, quien se encontraba varado en Sehyni (localidad en la frontera de Ucrania) durante tres días. El mexicano de 52 años buscó por sus propios medios la manera de salir de dicho país para reunirse con su familia en Varsovia.

Luego de tres días, Antonio logró cruzar la frontera, hecho que celebró el canciller Marcelo Ebrard el 28 de febrero. Momentos después, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Antonio Puente por fin logró reunirse con su esposa Kateryna Minziuk, sus hijas Ivanna y Camila, así como con su hijo Antón. Como Antonio, hubo otros quienes tuvieron que dejar lo que habían construido en Ucrania.

Tal es el caso de Larissa García, quien llegó a Ucrania en 1995. A lo largo de más de 20 años, logró formar una empresa de importación y exportación de productos de belleza, así como una familia. “Ahora, todo eso quedó en pausa”, relató Larissa a Azteca Noticas. Para la mexicana no ha sido una decisión fácil salir de Ucrania, pues dice que siente un poco de angustia al no saber si, cuando regrese, va a encontrar su bodega entera o no.

A pesar de que 44 connacionales abordaron el vuelo de la FAM que los llevará de regreso a México, se estima que alrededor de 50 mexicanos siguen en la zona de peligro en Ucrania. (Foto: SRE)

Alba Becerra es otra mujer mexicana que se vio obligada a abandonar su vida de 32 años en Ucrania, decisión en la que influyó su hijo de 25 años, quien en un primer momento no pudo salir del país, pues en estos momentos no está permitido que los ucranianos varones de 18 a 60 años salgan del territorio ucraniano, ya que son considerados aptos para sumarse al ejército.

Incluso, la nuera de Alba le aseguró que su hijo se quedaría en su casa y, en caso de que lo reclutaran, ella se sumaría al ejército con él, pues el joven de 25 años tiene problemas de vista, explicó Alba al mismo medio. Sin embargo, gracias a su pasaporte mexicano, fue como el hijo de Alba logró salir de Ucrania y ahora forma parte del grupo de mexicanos que abordaron el vuelo de la FAM. No obstante, la nuera de Alba, sus abuelos y el padre de su hijo están refugiados en un sótano.

Ante la operación de rescate, el canciller Marcelo Ebrard informó que el vuelo de la FAM ya estaba en ruta rumbo a México y agradeció a las embajadas de México en Kiev y Bucarest por sus labores de evacuación. “Familias que estaban en el riesgo de los bombardeos a Kiev estarán pronto en la CDMX”, publicó Ebrard en su cuenta de Twitter, acompañada de una fotografía de los connacionales repatriados.

No obstante, se estima que alrededor de 50 mexicanos siguen en la zona de peligro en Ucrania.

