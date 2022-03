Tras pandemia 2.7 millones de mujeres pasaron a ser parte de la población que no realizaron actividades económicas: INEGI

Uno de los sectores más afectados por la pandemia fue el del trabajo de servicios. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las repercusiones que ha tenido la pandemia ocasionada por el COVID-19 no ha sido la misma para los distintos sectores de la población. En particular, el estudio realizado por la institución encontró que la pandemia ha tenido un impacto diferenciado entre hombres y mujeres.

Tal es el caso de las condiciones de ocupación y empleo del sector femenino. Ya que se presentó un aumento de 2.7 millones de mujeres en la Población No Económicamente Activa (PNEA), es decir, que no realizaron actividades económicas y que no buscaron trabajo, de las cuales, 2.4 millones provenían de la Población Económicamente Activa (PEA) (que estaban ocupadas o en busca de empleo).

“La pandemia por la COVID- 19 trajo consigo una disminución en las actividades económicas, provocando, tanto en mujeres como en hombres, decrecimiento del mercado laboral, pérdida de empleo y una baja del ingreso laboral. Sin embargo, la recuperación ha ocurrido de manera diferenciada”, aseveró la institución.

De acuerdo con la información recolectada uno de los principales sectores que afectó la pandemia fue el de servicios, que según el INEGI es en su mayoría conformado por mujeres.

Población de 15 años y más que según su condición de participación en actividades económicas y sexo en porcentaje

(con información del INEGI)

PEA: Población Económicamente Activa

PNEA: Población No Económicamente Activa

TM: Trimestre del año centrado en Mujeres

TH: Trimestre del año centrado en Hombres

Cabe destacar que Tabasco, Baja California Sur, Sonora y Ciudad de México fueron los estados donde se perdieron más puestos de trabajo para mujeres al inicio de la pandemia, esto de acuerdo con los datos de la participación de mujeres y de hombres en el mercado laboral por entidad federativa, a partir del tercer trimestre de 2020, comparado con el nivel que se tenía pre pandemia (primer trimestre de 2020).

Por otro lado, los cambios en la tasa de participacipación por sexo y entidad federativa, para el tercer trimestre de 2020 registraron su peor reducción ya que se dio una reducción de menos de -9 puntos porcentuales en cuatro estados: Tabasco, Ciudad de México, Sonora y Baja California Sur.

Cabe señalar que este periodo corresponde con uno de los puntos más álgidos de contagios y muertes por COVID-19.

De acuerdo con el INEGI la pandemia ha tenido un impacto diferenciado entre hombres y mujeres. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

En el caso del sector informal, la situación de aislamiento y resguardo como medidas de seguridad para evitar el aumento de contagios, significó una afectación directa para las trabajadoras informales. Antes de la presencia del COVID-19 en México, en el primer trimestre de 2020, la tasa de informalidad era de 56.7% sin embargo esta disminuyó 7.1 puntos porcentuales al cierre del segundo trimestre. Esto debido a que miles de mujeres del sector informal, vio afectadas sus actividades.

Finalmente la desocupación en el cuarto trimestre de 2021, 4 de cada 100 mujeres económicamente activas se encontraban desocupadas, lo que significan casi 108 mil más mujeres en esta condición que en niveles pre pandemia.

Según el INEGI, si bien la la reapertura gradual de las actividades ha permitido la recuperación de los puestos de trabajo perdidos, la Tasa de Desocupación de las mujeres continúa en un mayor nivel del que se observaba previo a la pandemia.

Cabe destacar que en México solo el 43.6% de mujeres participan en la economía, cifra menor en comparación con países en condiciones similares ubicados en América Latina, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Ante ello, la institución ha asegurado que el PIB podría ser 15% mayor si se suman 8.2 millones de mujeres al mercado laboral para 2030.

