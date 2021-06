De influencer a primera dama de Nuevo León: quién es Mariana Rodríguez

@marianardzcantu

Samuel García Sepúlveda, el polémico candidato de Movimiento Ciudadano (MC), será el próximo gobernador del estado de Nuevo León, una de las contiendas clave y más controvertidas de las históricas elecciones de este domingo en México.

Sin embargo, para muchos su triunfo no puede entenderse sin la participación de una mujer clave, que a la vez es su pareja: Mariana Cantú Rodríguez.

“Pobre Mariana Rodríguez, en este punto ya se ve superagotada en sus historias y en las de Samuel; si alguien se esforzó en la campaña y es la clave del éxito de ese hombre es esa mujer”, escribió en Twitter el usuario @IrianyQ.

“Mariana Rodríguez ganó en Nuevo León, es un hecho irrefutable”, escribió @mariodlamora.

REUTERS/Daniel Becerril

“Aquí en Nuevo León el trabajo de campaña fue de Mariana Rodríguez, no sé los demás estados. No se cuelguen medallas que no les corresponden”, dijo @EduardoVarVi1.

Hace cinco años, nadie hubiera creído que la pareja pondría en jaque a las encuestas, y mucho menos que iban a terminar convirtiéndose en primera dama y gobernador de Nuevo León

Modelo, bloguera, licenciada en Psicología Organizacional por el Tec de Monterrey (con promedio de 9.6) y dueña de una marca de cosméticos. Mariana Rodríguez ha hecho de todo, pero su objetivo siempre ha sido el mismo desde el principio: “Me gustaría ser de las empresarias más grandes y más exitosas de México”, confesó en un video titulado 50 Cosas Sobre Mí.

Su visibilidad durante la campaña electoral fue un elemento clave para el éxito de García Sepúlveda: los dos estuvieron juntos prácticamente durante todo el proceso, aparecieron cantando en spots y viralizaron cualquier contenido como los tenis “fosfo fosfo”, signo y emblema de la carrera de Samuel García.

REUTERS/Daniel Becerril

Ni los villancicos polémicos de Navidad, ni las declaraciones escandalosas, ni la discusión por enseñar demasiada pierna, o su boda en plena pandemia, pudieron frenar el éxito de la pareja. Según el Programa de Resultados Preliminares (PREP), tras las elecciones del 6 de junio Samuel García será el gobernador de Nuevo León, al llevar una amplia ventaja, con un rango entre el 35.4% y el 37.2% de los votos.

Hija de una maestra y un empresario mueblero, Mariana nació el 19 de agosto de 1995 y desde muy pequeña tomó clases de ballet. Dicho por ella misma, su primer trabajo fue como “asistenta de baile” a los nueve años. Cinco años después comenzó a modelar, luego de que una de sus tías la invitara a una sesión de fotos en la que un agente se puso en contacto con ella.

Mariana, quien se considera amante del sushi y los cafés de Starbucks, conoció a su actual esposo cuando cursaba el tercer semestre de la carrera durante un viaje a Puerto Vallarta. Sin embargo, antes de que formalizaran su relación y contrajeran matrimonio, ella misma admitió que “cortaron y regresaron muchas veces”.

“No eran, para nada, una pareja ideal. Samuel es celoso, es una persona muy tradicional. Le gusta la atención sobre Mariana, pero cuando se sale de control, entonces explota. Y Mariana es muy intensa, muy explosiva. Si las cosas no salen como ella quiere, puede voltear una mesa”, aseguró un conocido de la pareja a Emequis.

REUTERS/Daniel Becerril

Rodríguez Cantú cuenta con 1 millón 600 mil seguidores en Instagram. Y ese pequeño imperio digital lo construyó gracias a su estilo, sus consejos de belleza, y promocionando productos de marcas conocidas que la contratan como embajadora. Es fundadora de la compañía Body By Vi, donde ofrece kits de suplementos nutricionales y dirige la página de productos de belleza Marcosmetics.

Ante los numerosos comentarios, Mariana Rodríguez explicó que está “agotada pero feliz”, y que en las últimas semanas vivió “la mejor experiencia” de su vida.

De acuerdo con métricas en redes sociales recogidas por Excélsior, la cuenta en Instagram de la joven de 25 años (@marianardrcantu) con poco más de 1.5 millones de seguidores, tiene las siguientes tarifas para pautas:

- Una historia de 15 segundos tiene un costo de 8 mil 500 pesos.

- Una publicación en el feed de su cuenta se realiza por 25 mil pesos.

- La visita a local (incluye entre ocho y diez consecutivas) cuesta 28 mil pesos.

- Una sesión de fotos de 3 horas tiene un precio de 35 mil pesos.

SEGUIR LEYENDO: