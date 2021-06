Del “fosfo fosfo” a “los obstáculos de la vida”: las polémicas de Mariana Rodríguez, virtual primera dama de Nuevo León

(Foto: IG/@marianardzcantu)

La joven influencer, próxima Primera Dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú ha dado de qué hablar en más de una ocasión, por sus comentarios espontáneos, ha sido blanco de burlas y memes que van desde el ya conocido “fosfo fosfo” hasta haber sido llamada “Lady obstáculos”.

Obstáculos de la vida

En 2018, la blogger subió una historia en su cuenta de Instagram en la que hizo una reflexión para sus seguidores sobre los obstáculos que la vida le ha puesto, pero también ha logrado superar, algunos de ellos fueron cuando se le cayó su iPhone en la Marina, cuando perdió sus chanclas y cuando se le cayó un dije de San Benito.

Recibió muchas críticas, pues los usuarios los consideraron absurdos: “La vida me odia o por qué no me pone los mismos obstáculos que a mariana rdz?” escribió un usuario de Twitter.

Mariana con productos en Instagram

“Se volvió viral. Salí en periódico, salí en la tele, subí 40,000 seguidores. Ya entonces yo también lo agarré de broma porque te juro que estaban chistosos los mensajes del tipo ‘Mariana, mi más sentido pésame por tus chanclas. Ojalá que salgas de esta... Tus obstáculos son los peores de México. Es chistoso, pero yo creo que porque ya lo tengo dominado”, dijo la influencer, que insistió en que ha aprendido a sobrellevar las críticas que recibe a través de redes sociales.

Cursos para lavar y planchar promovidos por Mariana

Otro video que se hizo viral fue en el que promociona un curso llamado “En casa” en el que se enseña a lavar, planchar, tender camas, entre otras tareas domésticas. Invitó a sus seguidores a enviar a sus empleadas de casa, ya que también las pueden capacitar.

Mariana Rodríguez de García (Foto: Instagram@marianardzcantu)

Volvió a recibir fuertes críticas, ya que muchos consideraron innecesarios los cursos y clasista la forma en que los promovió.

Boda en pandemia

A finales de marzo de 2020, cuando la pandemia llevaba unas semanas en México, Samuel García y Mariana Rodríguez contrajeron matrimonio en la Catedral de Monterrey, sin importar las recomendaciones sanitarias de no reunirse u organizar eventos sociales.

Nuevamente, esta acción desató críticas en redes sociales debido a que no estaban acatando dichas recomendaciones, sin embargo, circularon fotografías filtradas de su boda religiosa, mismas donde la iglesia luce parcialmente vacía.

boda religiosa de Samuel García con Mariana Rodríguez

Mariana aseguró en su pie de fotografía que se trató de una ceremonia limitada y no hubo fiesta, misma que se vieron obligados a posponer hasta que pase la epidemia de coronavirus en todo el mundo.

Venta de insumos para personal médico

De igual forma durante la pandemia, la influencer comenzó a promocionar cubrebocas, guantes y caretas a través de su cuenta de Instagram, lo cual fue muy criticado debido a que se trataba de material que debía ser exclusivo para el personal médico. Además de pedir que adquirieran los productos, sugirió que podían ser personales o para donaciones.

No obstante, ofrecía el equipo a un precio elevado y surgió la teoría de que se trataba de una empresa fantasma, sin embargo, ésta fue desmentida por Rodríguez.

Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú (Foto: Twitter@ComoHilodeMieda)

Regaño durante transmisión en vivo

Otra de las polémicas de la pareja fue cuando Mariana se encontraba haciendo una transmisión en vivo con sus seguidores mientras cenaba con Samuel García, cada uno en una habitación diferente debido a que Rodríguez contrajo Covid-19.

El momento que dio de qué hablar a los usuarios en redes sociales fue cuando su esposo le pidió que subiera la cámara ya que estaba “enseñando mucha pierna” a lo que ella respondió que eran sólo las rodillas.

Samuel García reprendió a Mariana Rodríguez por enseñar "mucha pierna"

Posteriormente, el ex senador dijo que se casó con ella para él, “no para que anduviera enseñando” en un tono molesto, a lo que ella pidió perdón.

Usuarios de redes sociales explotaron contra Samuel García y lo llamaron machista por la actitud que tuvo con su esposa, además de que muchas usuarias compartieron fotos enseñando sus piernas a modo de protesta. En consecuencia, García contestó a través de Twitter: “Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar.”

Fosfo Fosfo

Uno de los momentos más recordados por los usuarios y por los que se le apodó a Mariana “fosfo fosfo” fue mientras Samuel hablaba de los lugares que visitaría en campaña, pero al momento de preguntarle a su esposa “¿Cómo ves, bebecini?” ella solo evadió la pregunta y les preguntó a sus seguidores “¿Quieren ver mis tenis? Fosfo, Fosfo”, agregó la influencer.

Antes esto, surgió una gran cantidad de memes ya que resultó muy peculiar la forma en que la regia ignoró a su esposo.

Durante la campaña del ex candidato de Movimiento Ciudadano, Rodríguez aprovechó para lucir atuendos y accesorios del color del partido, como sus tenis “fosfo fosfo”.

SEGUIR LEYENDO: