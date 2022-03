SCJN reaccionó al caso Gertz Manero: reiteró su compromiso con la Constitución

El presidente Andrés Manuel ratificó su ‘confianza’ en Gertz Manero. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Por medio de un comunicado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reaccionó a las acusaciones en las que se vio involucrado el fiscal Alejandro Gertz Manero. Además reiteró que “todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones públicas en las que las Ministras y los Ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público”.

El comunicado fue publicado en su página de Twitter (Captura: Twitter/SCJN)

Después de que este fin de semana se difundieran los audios atribuidos al fiscal Gertz Manero en redes, donde habló sobre una supuesta intervención para lograr que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallaran a favor en el caso que impulsa contra la expareja y la hijastra de su hermano Federico, a los cuales acusó de haberlo asesinado. La SCJN respondió ante este hecho y aseguró que su único compromiso está con la Constitución y los Derechos Humanos.

En los audios también se habló de uno de los magistrados, Alberto Pérez Dayán, quien supuestamente pretende dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja de su hermano. Según Gertz, ambas mujeres propiciaron la muerte de su hermano a causa de negligencia. Además el fiscal leyó el proyecto de sentencia del ministro, documento al que legalmente solo se podía tener acceso si lo publicaba la SCJN, sin embargo esto no pasó.

Ante lo ocurrido, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en la “mañanera”: “Yo entiendo la situación personal, moral y humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado con su hermano, lo entiendo, entonces, él quiere que se haga justicia, la otra parte está defendiendo su versión de los hechos. De todas formas va a ser el Poder Judicial donde se va a resolver”.

Además el presidente afirmó no haber escuchado las conversaciones filtradas, pero que mantiene la confianza con el fiscal. “Hay que esperar el juicio. No depende de la Fiscalía, depende del Poder Judicial, entonces vamos a esperar. Lo demás no deja de tener también tintes políticos. Entonces serenos, no te calientes granizo. Que el Poder Judicial resuelva”, señaló el mandatario.

El presidente dejó el tema en manos del Poder Judicial. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Información en desarrollo.