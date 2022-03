López Obrador agradeció a Carlos Slim por su respaldo: “Es institucional”

FOTO: PRESIDENCIA /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció al empresario mexicano Carlos Slim, quien en días pasados hizo un llamado a hacer a un lado los conflictos ideológicos toda vez que la desunión y confrontación que existe en el país son “absurdas y caprichosas”, además de que generan un estancamiento para México.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador destacó que Slim pidió tener respeto a la investidura presidencial, ya que es un mandatario legítimamente electo.

“(...) Por eso celebro lo que dijo Carlos Slim de que tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial. Es que a mí no me impuso la cúpula económica como era antes, no me pusieron los medios, yo fui electo por el pueblo, soy un presidente legal y legítimamente electo por el pueblo, soy un presidente que tengo una representación democrática”, destacó.

Foto: Presidencia de México vía AFP

“Slim entiende esto porque es institucional, y otros también, otros empresarios. Sin embargo hay quienes están dedicados a atacarnos (...) los expresidentes Felipe Calderón, (Vicente) Fox menos, (Enrique) Peña no habla, pero hay otros que están ... y muchos detrás… esos que tiran la piedra y esconden la mano, porque la doctrina de este grupo reaccionario es la hipocresía, pero tenemos que actuar con responsabilidad, con seriedad”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal insistió en su agradecimiento a Carlos Slim y resaltó la buena relación que mantienen entre ambos.

" Y eso es lo que expresó Carlos Slim y se lo agradezco. Pero además no es solo el discurso, la relación con él es buena por eso y no coincidimos en todo. Y no le estamos condenando impuestos, nada. Y de la mayor parte de los empresarios que están atendiendo que son nuevos tiempos y están actuando de forma responsable”, destacó.

López Obrador aprovechó para reiterar que su gobierno no está en contra de los empresarios, quienes dijo, son indispensables para el desarrollo del país.

“(...) Y repito, no estamos en contra de los empresarios, los empresarios son indispensables para el desarrollo del país. No se podría solo con la inversión pública sacar adelante al país, se requiere de la inversión privada y se requiere del sector social, de la economía, de los trabajadores, unirnos todos y es lo que estamos haciendo y se va avanzando en todo”, resaltó.

