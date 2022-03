Sigue la violencia en Colima: reportaron cinco homicidios en diversos municipios

Diez agentes de la policía Estatal de Colima fueron levantados mientras escoltaba a inversionistas (Foto: Especial)

Tras la ola violenta registrada en Colima a finales de febrero, este miércoles 2 de marzo se reportaron cinco ejecuciones en diversos municipios de la entidad, en los cuales las víctimas fueron acribilladas con armas de fuego.

El primero de los incidentes sucedió en el municipio de Armería, entidad en la cual sicarios a bordo de una motocicleta ejecutaron a un hombre en la colonia Emiliano Zapata disparándole en la cabeza, hombro y un brazo.

Según los primeros reportes, el ataque se realizó alrededor de la media noche del martes, por lo cual alertaron a las autoridades, quienes desplegaron un operativo en la zona.

Horas más tarde, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, en las inmediaciones del Complejo de Seguridad Villavarense, en la ciudad de Villa de Álvarez, dos hombres que caminaba sobre la avenida Pablo Silva fueron asesinados a tiros.

Posteriormente, aproximadamente a las 7 de la mañana en la ciudad de Colima, sobre la calle Juan Escutia, casi en su cruce con Independencia, en la colonia Niños Héroes, fueron localizadas dos bolsas con restos humanos.

El lunes 21 de febrero se reportaron balaceras, ejecuciones y el hallazgo de narcomensajes (Foto: Twitter/@DeIntelligencia)

El Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos, en tanto el Ministerio Público recopiló evidencias para las indagatorias correspondientes.

En Colima, que durante mucho tiempo se mantuvo a salvo de la violencia en el país, continúa la ola homicida. El lunes 21 de febrero se reportaron balaceras, ejecuciones y el hallazgo de narcomensajes.

En el municipio Villa de Álvarez aparecieron unas cartulinas firmadas por el operador del grupo criminal Los Mezcales, José Bernabe Brizuela Meraz, alias la Vaca, la Bestia y/o el Alimal. El mensaje estaba dirigido para el fiscal del estado, Bryant García, a quien acusó de estar del lado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Bryan Gracianos ya me di que estás con los jaliscos, ponte listo porque solo estás haciendo cateos en mi área, y asegurándome casas y la de ágata no se las aseguraste a ellos, recuerda que el poder no dura siempre”[sic] se leía.

Durante la noche, en Colima capital se registraron diversas balaceras, lo que dejó un saldo de dos muertos y un herido. Todo ocurrió en la calle Oruga , colonia Gustavo Vázquez, donde sujetos armados abrieron fuego contra las personas y huyeron.

El pasado 22 de enero la violencia regresó a Colima, tras una disputa en el Cereso estatal entre dos células del CJNG

De acuerdo con los registros, las víctimas mortales recibieron disparos en el cráneo y tórax.

El pasado 22 de enero la violencia regresó a Colima, tras una disputa en el Cereso estatal entre dos células del CJNG. La primera bajo el mando de Felipe Peñaloza, el Rojo, y Víctor Alexander Torres Brizuel, sobrino de José Bernabé Brizuela Meraz, líder de los Mezcales.

La violencia dejó varios cuerpos destrozados. Entre ellos el de un sujeto apodado el Cejón, un abogado que ha sido vinculado a Los Mezcales.

En unos cuantos días, los enfrentamientos desatados en las celdas pasaron a las calles. Brizuela Meraz, alias la Vaca, extendió un rumor sobre la muerte del líder y fundador del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho y armó una guerra.

El pasado 7 de febrero, sucedieron los primeros homicidios. En la colonia Lomas de Vista Hermosa, en Colima capital, hombres armados realizaron disparos a dos vehículos, una camioneta Ford línea Explorer y una unidad Toyota línea Tacoma doble cabina. Las autoridades también reportaron el ataque a la fachada de una casa.

