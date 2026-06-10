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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 10 de junio

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En pocas líneas:

11:23 hsHoy

CNTE marchará por 55 años del “Halconazo”

FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM
FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una nueva megamarcha este miércoles 10 de junio en Ciudad de México, en conmemoración de los 55 años del “Halconazo” y para exigir respuestas al Gobierno federal.

La movilización inicia a las 16:00 horas. Los contingentes saldrán de distintos puntos y recorrerán Paseo de la Reforma, Metro San Cosme, Calzada de los Gallos, Avenida Rivera de San Cosme, Avenida Juárez, Eje Central, inmediaciones del centro histórico, Calzada de Tlalpan y alrededores del Estadio Ciudad de México. Desde horas antes se prevén afectaciones viales y cierres en estas zonas.

El plantón de la CNTE permanece en calles del centro histórico y los bloqueos continúan hasta nuevo aviso.

11:19 hsHoy

Madres buscadoras harán velada hoy

CIUDAD DE MÉXICO, 30MAYO2026.- Diversos colectivos por personas desaparecidas realizaron pega de fichas de búsqueda en la periferia del Estadio Ciudad de México, esto a unos días de que se inaugure la Copa Mundial en nuestro país. FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 30MAYO2026.- Diversos colectivos por personas desaparecidas realizaron pega de fichas de búsqueda en la periferia del Estadio Ciudad de México, esto a unos días de que se inaugure la Copa Mundial en nuestro país. FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM

Madres buscadoras han convocado a una Marcha de las Antorchas este miércoles 10 de junio en Ciudad de México, para exigir a las autoridades la localización de sus familiares desaparecidos en vísperas de la inauguración del Mundial 2026.

La movilización está programada a las 19:00 horas. El recorrido inicia en la estación Registro Federal del Tren Ligero, continúa por Calzada de Tlalpan y llega al Estadio Azteca. El punto de encuentro será al exterior de una tienda de conveniencia en la colonia El Reloj, cerca de la estación del tren ligero.

Las calles afectadas por la marcha serán principalmente Calzada de Tlalpan y los alrededores del Estadio Azteca.

Las organizadoras piden a las y los asistentes llevar “una vela, lámpara o celular” para iluminar la búsqueda y mantener la esperanza de encontrarlos. La acción es parte de las protestas previas al Mundial, y se esperan otras manifestaciones durante la inauguración este 11 de junio.

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