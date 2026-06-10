UAS enfrenta déficit de 1,600 millones de pesos: Rector

La UAS tiene un deficit presupuestal de más de mil 600 mdp (Foto: Facebook | Universidad Autónoma de Sinaloa)

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) enfrenta una compleja situación financiera derivada de años de insuficiencia presupuestal, lo que ha provocado un déficit estructural estimado en 1,600 millones de pesos anuales, informó el rector, Jesús Madueña Molina, durante la presentación de su informe de labores.

Ante la comunidad universitaria y representantes del sector educativo, el rector explicó que la institución implementó una reingeniería institucional respaldada por el 90 por ciento de la comunidad universitaria, con el objetivo de fortalecer la transparencia, optimizar recursos y garantizar la viabilidad financiera de la máxima casa de estudios sinaloense.

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Madueña Molina detalló que la universidad mantiene compromisos financieros con organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el gobierno del Estado, cuyos adeudos superan los 1,600 millones de pesos.

Explicó que entre enero y mayo de este año la UAS logró cubrir pagos por más de 1,009 millones de pesos; sin embargo, aún persisten obligaciones económicas que continúan presionando las finanzas universitarias, entre ellas el pago de nómina, prestaciones laborales y prima vacacional.

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Falta de recursos extraordinarios agrava crisis financiera

UAS Informe de labores Sinaloa (especial)

El rector señaló que uno de los principales factores que han profundizado la problemática financiera es la ausencia de apoyos extraordinarios por parte del Gobierno Federal durante los últimos tres años.

Indicó que actualmente el 94 por ciento del presupuesto institucional se destina al pago de salarios y prestaciones, incluyendo a trabajadores jubilados, dejando un margen muy reducido para la operación académica, administrativa y de infraestructura.

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“Esta situación genera un déficit anual cercano a los 1,600 millones de pesos, lo que limita significativamente la capacidad operativa de la universidad”, expresó.

Asimismo, advirtió que, de mantenerse la falta de apoyo financiero extraordinario, la institución podría enfrentar una situación crítica que pondría en riesgo la continuidad de sus actividades sustantivas.

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La falta de recursos, señaló, podría derivar en la suspensión parcial o total de funciones académicas, administrativas y de servicios, afectando directamente a miles de estudiantes, docentes, trabajadores y familias que dependen de la universidad.

Por ello, hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de respaldo financiero para garantizar la estabilidad institucional y preservar la misión educativa y social que desempeña la UAS en Sinaloa.

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UAS se consolida como la tercera universidad pública estatal más grande de México

La UAS recibe anualmente alrededor de 50 mil nuevos alumnos (UAS/Facebook)

A pesar de los desafíos económicos, la Universidad Autónoma de Sinaloa mantiene indicadores positivos en materia académica y de cobertura educativa.

Durante su informe, Madueña Molina destacó que la institución cuenta actualmente con una matrícula de 169 mil 342 estudiantes y recibe anualmente alrededor de 50 mil nuevos alumnos, consolidándose como la tercera universidad pública estatal más grande del país y la de mayor cobertura en Sinaloa.

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En materia de calidad educativa, informó que la UAS cuenta con 89 programas acreditados, de los cuales 24 obtuvieron reconocimiento durante el último año, posicionándola como la universidad con más acreditaciones otorgadas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) a nivel nacional.

Además, señaló que este desempeño ha permitido que la institución se ubique entre las tres mejores universidades de México de acuerdo con el ranking internacional Times Higher Education.

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Destacan avances en investigación y posgrado

En el ámbito científico, el rector destacó que la universidad cuenta con 608 docentes con Perfil PRODEP y 716 investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Asimismo, informó que 79 programas de posgrado forman parte del Sistema Nacional de Posgrados, fortaleciendo la formación de recursos humanos especializados y la generación de conocimiento.

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Por su parte, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, reconoció el trabajo realizado por la administración universitaria durante un periodo que calificó como complejo debido a los retos institucionales y financieros enfrentados por la UAS.

El funcionario destacó la capacidad de la universidad para mantener su crecimiento académico y preservar la calidad educativa pese a las dificultades presupuestales que atraviesa actualmente.