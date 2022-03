Sandra Cuevas cuestionó a García Harfuch por agresión a repartidor en Roma Norte

Sandra Cuevas fue denunciada por policías de haberlos agredido (Foto: Cuartoscuro)

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, cuestionó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en su forma de proceder ante el anuncio de una investigación de una posible agresión policial en la Roma Norte.

La tarde del martes circuló en redes sociales un video en el que se observa una confrontación entre civiles y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ante la cual el titular de dicha dependencia, García Harfuch, comentó que la Unidad de Asuntos Internos ya estaba realizando las entrevistas correspondientes para esclarecer la situación.

A lo que Cuevas comentó que “¿Por qué no los presentas en la Fiscalía de Servidores Públicos y que ellos investiguen conforme a derecho? Como en mi caso”, refiriéndose a la investigación por las denuncias de robo y abuso de autoridad en contra de dos elementos de la policía.

Sandra Cuevas respondió a García Harfuch haciendo alusión a su caso (foto: Twitter/@SandraCuevas_)

Ante esta respuesta, varios usuarios de la red social mostraron apoyo hacia la alcaldesa así como oposición ante sus dichos o mofándose comentando el escándalo en que se vio envuelta recientemente por lanzar pelotas con billetes de 500 pesos en la explanada de la alcaldía de Cuauhtémoc.

Desde un inicio del procedimiento, la alcaldesa se ha quejado de supuestas violaciones al debido proceso ya que no fue notificada por la apertura de la carpeta de investigación en su contra, la falta de acceso a ella, así como la presunta rapidez con la que fue hecha, puesto que de acuerdo con Cuevas, ese procedimiento puede tardar de dos a cuatro meses y en su caso solo fueron 11 días.

En un comentario en Twitter, Cuevas escribió directamente a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y dijo que debía detener la persecución política en su contra.

“Te voy a demostrar a ti y a tus policías que las acusaciones que hacen en mi contra son falsas y son un montaje. ¡Basta de persecución política!”

Ante esta situación ha señalado en diversas ocasiones que se trata de una “guerra sucia” orquestado por la jefa de Gobierno por haber perdido la alcaldía de Cuauhtémoc ante la coalición Va por México integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD), siendo este último al que pertenece Cuevas.

Sandra Cuevas a señalado a Sheinbaum como la principal responsable de la "persecución política" en su contra (Fotos: Cuartoscuro)

Además en rueda de prensa con miembros del partido del Sol Azteca, Cuevas señaló que otro de los motivos por los que es atacada fue por no haber aceptado formar parte del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del cual había recibido cuatro invitaciones de distintos militantes. Por lo que su negativa desató la persecución política en su contra.

Ante estas acusaciones, el partido guinda negó tales hechos en un boletín de prensa y aludió a que la alcaldesa buscó formar parte del partido en 2018 para desempeñarse en la alcaldía de Azcapotzalco, pero no fue aceptada “porque para representar a Morena es necesario tener principios y convicciones, además de no mentir, no robar y no traicionar”, se lee en el comunicado.

La alcaldesa fue denunciada por elementos de la policía por presuntamente haberlos privado de su libertad así como de haberlos agredido. Por este motivo fue programada a una audiencia inicial el 24 de febrero a la que no se presentó.

Después fue organizada otra cuatro días después pero también fue aplazada para el 14 de marzo por petición de la alcaldesa debido a que cambió a su defensa.

Con respecto a las pelotas con dinero, Cuevas negó que se haya regalado dinero y que el apoyo que ha recibido es gracias a su constante trabajo y acercamiento con la gente.

