Sandra Cuevas negó haber lanzado pelotas con dinero

Cuevas negó haber lanzado las pelotas con billetes (Foto: Twitter/@fanysantiagof)

Sandra Cuevas volvió a la tribuna pública después de lanzar pelotas con billetes de 500 pesos pegados a militantes reunidos en la explanada de la alcaldía de Cuauhtémoc, situación que la alcaldesa, durante una conferencia de prensa, negó rotundamente.

El encuentro con los medios fue organizado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En él, el presidente nacional del partido, Jesús Zambrano Grijalva, refrendó su apoyo a Cuevas y exigió un alto al “hostigamiento político” del que es objeto. También comentaron que debían detener la persecución política hacia los miembros de su partido por haber obtenido la alcaldía por mayoría de votos.

Sin embargo, cuando fue cuestionada por los reporteros presentes acerca de las pelotas con dinero, la alcaldesa negó que eso haya pasado: “Para empezar, yo no vi ningún balón. Entonces desde ahí ya estamos mal”.

Sandra Cuevas lanzó pelotas con billetes de 500 pesos durante un evento en la alcaldía Cuauhtémoc (Foto: Twitter/ @rochaperiodista)

Ante esta negativa, los periodistas recalcaron que había videos e imágenes en los que se veían los objetos que lanzó a la gente. A lo que Cuevas dijo “Bueno, no nos desviemos”.

“A ver, a ver... no, no, no... el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar. Quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover”, exclamó Cuevas. A pesar de la insistencia de los reporteros, no respondió nada más acerca del tema. Cuando se retiró, la prensa la siguió hasta el elevador preguntando lo mismo sin que ella otorgara declaraciones. Al subir se despidió de los periodistas y les dijo “pórtense bien”.

La alcaldesa declaró que la razón por la que es atacada es por haberse negado a ser parte del partido Morena: “Recibí cuatro invitaciones de parte de dos de sus más allegados la jefa de gobierno para que yo me pasara a Morena y les dije que no. Y al ver mi negativa ocurren estos hechos lamentables, pero no me voy a callar y me voy a defender”.

Sandra Cuevas es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por las denuncias de dos policías por presuntamente haber sido retenidos en contra de su voluntad en la oficina de la alcaldesa el 11 de febrero, cosa que Cuevas ha negado y catalogado como una guerra sucia en su contra orquestada por parte de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Sandra Cuevas durante el evento de El Mes de la Mujer

La perredista se quejó anteriormente por la falta de acceso a la carpeta de investigación abierta en su contra, así como por no haber sido notificada, a lo que la Fiscalía contestó que la notificación puede ser dada una vez que sea imputada, detenida o sea sujeto de un acto de molestia. Por este motivo fue organizada una audiencia inicial el 24 de febrero; sin embargo, la alcaldesa no asistió, por lo que fue aplazada para el 28 de febrero.

Pero Cuevas logró reagendar la audiencia el 14 de marzo para cambiar su defensa, de acuerdo a un comunicado de la FGJCDMX.

Fue después de este encuentro cuando la polémica alcaldesa, durante la celebración del mes de la mujer en la explanada de la Alcaldía, entre los vítores de las personas reunidas ahí, la abanderada por la coalición Va Por México lanzó pelotas rojas con billetes de 500 pesos, acto que fue captado en vídeo por algunas de las personas que acudieron al festejo.

Por este motivo Abraham Mendieta, militante de Morena, exigió al INE que sancionara a Cuevas por la violación al periodo de Veda Electoral que está desde el 4 de abril por la Revocación de Mandato y recriminó al Instituto Nacional Electoral por haber sancionado a Sheinbaum pero no a Cuevas: “no ve, no escucha, no sanciona”.

SEGUIR LEYENDO: