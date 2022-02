FueraSandraCuevas: vecinos de Cuauhtémoc convocaron a movilización pacífica; exigen renuncia de la alcaldesa

Sandra Cuevas acusó sobre una supuesta "perecusión política" luego de que dos policías la denunciaron por agresiones y secuestro (Foto: Twitter/SandraCuevas_)

En redes sociales, vecinos de la Cuauhtémoc convocaron a una movilización pacífica con el hashtag #FueraSandraCuevas, con el cual exhortaron a los capitalinos a manifestarse en las afueras de la alcaldía con el fin de que la abanderada de Va por México presente su renuncia luego de que esta no asistió a la audiencia solicitada tras la denuncia interpuesta por dos mandos policiacos por los delitos de robo y abuso de autoridad.

Mediante Twitter, diversos usuarios han compartido la invitación a todas las colonias de la alcaldía para congregarse el próximo 28 de febrero en punto de las 18:00 horas en la explanada de la demarcación; entre ellas Santa María la Ribera, Santa María Insurgentes, Atlampa, Tlatelolco, Buenavista, San Simón, Guerrero, Morelos, Peralvillo, Tabacalera, Centro, Hipódromo, Condesa, Obrera, Ampliación Asturias y Vista Alegre, entre otras.

Asimismo, algunos residentes de la alcaldía usaron redes sociales para difundir la invitación y señalaron que «vecinos acosados sistemáticamente por las fuerzas de “élite”» de Sandra Cuevas exigen su renuncia. La cuenta de Unidos por Tlatelolco precisó que son varias colonias las que se sumaron a la movilización pese a que la alcaldesa también convocó a sus simpatizantes para que acudan en el mismo lugar y fecha señalada por los manifestantes.

Residentes de la alcaldía Cuauhtémoc y colectivos vecinales difundieron la convocatoria para manifestarse contra Sandra Cuevas (Foto: Twitter/ @godomarto)

Incluso, el colectivo Vecinos en Acción denunció que el equipo de Sandra Cuevas está obligando a los trabajadores a promover apoyo a su favor. “Trabajadores que lo tienen que hacer por miedo de perder sus trabajos, o que están con ella por dinero, pero NO son vecinos varios”, se indicó en Twitter.

Por su parte, una internauta identificada como Adriana Olea tuiteó lo siguiente: “Destitución inmediata de Sandra Cuevas, ella no cuenta con fuero, tiene una carpeta de averiguación no puede estar en el cargo, y no la queremos”. Además, con un video invitó a los vecinos de la alcaldía a comenzar a reunir firmas para exigir que sea destituida del cargo.

“Que se vaya todo el grupo porril que tiene trabajando para ella, es super perligroso que siga la situación que estamos viviendo en la Cuauhtémoc. Queremos fuera a Sandra Cuevas, queremos hacer presión como vecinos”, indicó.

Sandra Cuevas negó las acusaciones levantadas por parte de dos agentes de la FGJCDMX

La alcaldesa de Cuauhtémoc pidió en sus redes sociales a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, detener la “persecución política” en su contra luego de que se dieron a conocer las denuncias de robo y abuso de autoridad levantadas por parte de dos policías que supuestamente fueron agredidos por parte de la funcionaria.

Sandra Cuevas ha generado diversas polémicas desde que asumió el cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc (Foto: Twitter/ @SandraCuevas_)

Cuevas fue denunciada por dos agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a los que presuntamente mantuvo secuestrados en su oficina y donde los habría agredido el pasado 11 de febrero. Por este motivo la alcaldesa de la coalición Va Por México fue citada el 24 de febrero para la audiencia inicial en la que se le acusaría formalmente, sin embargo, esta no se presentó.

“Te voy a demostrar a ti y a tus policías que las acusaciones que hacen en mi contra son falsas y son un montaje. ¡Basta de persecución política!” escribió la alcaldesa en su perfil de Twitter.

Cuevas ha sostenido que hay irregularidades en la forma en la que se ha llevado su proceso pues no fue notificada formalmente de las indagatorias en las que está involucrada, además de la supuesta rapidez con la que fue elaborada la carpeta de investigación en su contra, ya que este procedimiento puede llevar de dos a cuatro meses y en su caso estaba lista en 11 días.

