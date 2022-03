Vladimir Putin: en cuánto se calcula la fortuna del presidente ruso

Putin, en días recientes, ordenó que el Ejército ruso ingresara a Ucrania. REUTERS/Alexander Nemenov/Pool/File Photo

Uno de los hombres en los que actualmente se encuentra en la mira a nivel mundial, es el presidente de Rusia, una potencia mundial, Vladimir Putin. El hombre nacido en lo que ahora se conoce como San Petesburgo, el 7 de octubre de 1952, y quien actualmente cuenta con 70 años de edad, hace unos días ordenó que el ejército de la nación de la que está a cargo atacara a Ucrania, lo que ha causado el descontento y la indignación de varias naciones, y quienes se lo han expresado. El presidente ruso justificó el ataque, diciendo que desmilitarizaría al país.

Putin es hijo de Vladímir Spiridónovich Putin, quien murió en 1999, y quien fue oficial de la Marina Soviética, condecorado por su actuación en la defensa de Leningrado contra el Ejército alemán durante la II Guerra Mundial. Su madre fue María Ivánovna Pútina, quien era trabajadora de una fábrica.

El polémico presidente es licenciado en Derecho por la Universidad de San Petesburgo, en donde también dio clases. Además, Putin también comenzó a trabajar en 1975 en la Dirección de la inteligencia exterior del Comité de Seguridad del Estado (KGB) en la URSS.

Para 1984, fue seleccionado para asistir al Instituto de Inteligencia Red Banner, en donde aprendió a hablar alemán e inglés. Desde 1985 realizó tareas de contrainteligencia desde Dresde, Alemania. Según informes, controló la lealtad de los diplomáticos soviéticos. Trabajó para el KGB hasta 1991, tras ejercer 16 años como espía.

Putin ha ganado en cuatro ocasiones las elecciones presidenciales en Rusia.

En 1990, se le nombró rector adjunto (decano) para asuntos internacionales en la Universidad Estatal de Leningrado, donde controlaba la lealtad de los estudiantes. Posteriormente iniciaría su carrera en la política.

Putin fue electo presidente por primera vez en 2000. Luego, en 2004, volvió a ganar las elecciones. Debido a que ya no pudo aspirar a un tercer periodo como mandatario consecutivo, por limitaciones de la Constitución, en 2008 apoyó la candidatura de Dmitri Medvédev para la presidencia, quien ganó las Elecciones presidenciales de Rusia de 2008, y designó al propio Putin, como Presidente del Gobierno de Rusia. Putin es también Presidente del Estado Unido de Rusia y Bielorrusia, habiendo asumido dicho cargo el 7 de mayo de 2008.

En 2012 volvió a ser candidato para las elecciones presidenciales, para un tercer mandato, en donde consiguió la victoria de nuevo. En 2018 volvió a arrasar en las elecciones presidenciales, logrando un cuarto mandato.

Fortuna y posesiones

El viernes pasado, los gobiernos occidentales anunciaron su intención de congelar los activos del presidente ruso, como castigo por invadir Ucrania. En ese momento no había ninguna señal de que conocieran las posesiones relevantes con las que pudiera estar relacionado.

Gobiernos occidentales han sancionado al presidente ruso. Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

De hecho, muy poco se conoce sobre las posesiones del mandatario y en donde podrían estar. A pesar de los años de especulaciones y rumores, el alcance de la riqueza del mandatario es aún opaca, aunque hayan pasado miles de millones de dólares por las cuentas de sus amigos más cercanos y se hayan relacionado propiedades de lujo con miembros de su familia.

De manera oficial, el presidente ruso gana al año USD 140 mil al año, y tiene un pequeño departamento, según sus declaraciones financieras públicas. Sin embargo, eso no explica el conocido como Palacio de Putin, una vasta finca en el el Mar Negro, cuyo costo, según un reportaje del New York Times, se calcula en más de USD 1000 millones. La propiedad incluye un complejo historial de propietarios que, aunque no incluye al presidente ruso, se ha vinculado a su gobierno de diversas maneras. También, existe el “Yate de Putin”, una embarcación de lujo de USD 100 millones, vinculada a él desde hace tiempo en informes periodísticos especulativos.

Además, existe el departamento de USD 4.1 millones en Mónaco, comprado a través de una empresa extraterritorial por una mujer que, según se dice, es amante de Putin. Y además está una costosa villa en el sur de Francia vinculada a su exesposa.

Sin embargo, ninguno de estos activos puede relacionarse de manera directa a Putin.

En 2007 se calculó que la fortuna del mandatario ruso era de USD 200 mil millones, lo que, de ser cierto, lo convirtió en el hombre más rico de ese momento. Sputnik/Alexey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Además, hay cálculos de la fortuna que Putin podría tener de manera oculta, los cuales varían demasiado. Una de las afirmaciones que más causaron sensacionalismo fue la de Bill Browder, un financiero nacido en Estados Unidos al que se le prohibió la entrada a Rusia en 2005 tras enfrentarse a los oligarcas de ese país. Y es que en 2007, él declaró ante el Congreso que la fortuna del mandatario ruso podría ascender a USD 200 mil millones, una suma que lo habría convertido en el hombre más rico del mundo en ese momento.

Anders Aslund, un profesor adjunto de la Universidad de Georgetown y autor del libro de 2019 Russia’s Crony Capitalism, dijo que la riqueza de Putin era de unos USD 125 mil millones. Él declaró que gran parte de esa riqueza podría estar oculta en una red de paraísos fiscales en manos de aliados, amigos y familiares de Putin.

En 2010, Sergei Kolesnikov, que dijo ser socio de un aliado de Putin, escribió una carta abierta a Dmitri Medvedev, en ese momento presidente de Rusia, en donde afirmaba que Putin estaba construyendo una gran finca en la costa del Mar Negro, que se conocería como el Palacio de Putin. Había costado más de USD 1000 millones reunidos a través de la “corrupción, el soborno y el robo”, escribió el autor de la carta, que envió luego de abandonar Rusia.

Arkady Rotenberg, un multimillonario, amigo de la infancia del presidente ruso, salió a desmentir esa información el año pasado, afirmando que él era el dueño de la propiedad y asegurando que la estaba convirtiendo en un hotel y apartamentos.

