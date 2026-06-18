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Tala Rangel confesó que Memo Ochoa lo aconsejó para su debut en el Mundial 2026

El portero del club Guadalajara compartió cómo ha sido su acercamiento con el histórico arquero que tiene el récord de seis copas mundiales con México

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Tala Rangel confesó que Memo Ochoa lo aconsejó para su debut en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Tala Rangel confesó que Memo Ochoa lo aconsejó para su debut en el Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Raúl Tala Rangel, joven portero mexicano, compartió cómo los consejos de Guillermo Ochoa han sido clave en el proceso para ser el arquero titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Rangel reconoció que tener la guía de una figura del Tricolor es crucial en escenarios de tanta presión.

En un reciente encuentro con la prensa, el futbolista de Chivas habló de la importancia de tener a Memo Ochoa en el equipo, jugador mexicano que registró un nuevo récord al acumular seis copas mundiales.

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Memo Ochoa recomendó a Tala Rangel disfrutar cada momento del torneo, subrayando que los Mundiales son oportunidades excepcionales en la vida de un futbolista. Le transmitió la importancia de no dejarse dominar por los nervios, y esa confianza ha servido a Rangel para conservar la calma y enfocarse en su desempeño camino al reto más grande de su carrera.

El consejo de Memo Ochoa a Tala Rangel

Para Rangel, la cercanía con Memo Ochoa fue determinante (REUTERS/Henry Romero)
Para Rangel, la cercanía con Memo Ochoa fue determinante (REUTERS/Henry Romero)

Para Rangel, la cercanía con Memo Ochoa fue determinante: “Ha sido uno de mis mentores y así lo digo, abiertamente. Se ha acercado mucho, me ha transmitido esa serenidad que él tiene, esa experiencia que maneja en el día a día, en el partido a partido, y, obviamente, en todos los Mundiales que tiene por detrás”. El guardameta detalló el sentido del consejo recibido: “Memo me dijo que la clave está en disfrutar cada momento, porque los Mundiales no pasan todos los días”.

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Rangel valoró el impacto de esa orientación: “Me explicó cómo manejar la presión y qué hacer cuando el estadio entero te está mirando”. Agregó que ese acompañamiento le permitió alistarse para responder tanto mental como físicamente ante la máxima exigencia de una Copa del Mundo.

Los nervios y la preparación rumbo al Mundial 2026

El joven arquero admitió que los nervios forman parte constante de la experiencia en un Mundial: “Partido a partido ese nervio o esa ansia siempre está, no es algo que desaparezca con el tiempo. A final de cuentas somos seres humanos, experimentamos emociones y es algo normal. El hecho es saberlo manejar y saberlo llevar de buena manera, que no se note o que te ayude a hacer un buen trabajo en el campo”.

Tala Rangel resumió que aprender de alguien como Ochoa le da “mucha seguridad para no dejar que los nervios te controlen”. (REUTERS/Daniel Becerril)
Tala Rangel resumió que aprender de alguien como Ochoa le da “mucha seguridad para no dejar que los nervios te controlen”. (REUTERS/Daniel Becerril)

Sobre su estreno como titular frente a Sudáfrica, donde México ganó 2-0 y él mantuvo la portería en cero, Rangel reflexionó sobre la competencia interna por la posición de portero titular: “Tener a Memo Ochoa por detrás sube el nivel, desde luego, la intensidad en todos los aspectos. En cuanto a saber que va a ser una exigencia máxima, tanto mental, física, táctica, al final de cuentas, eso mismo me ayuda a mí a madurar, el saber que tengo una figura como un Memo detrás, o a mi lado, apoyando, compitiendo por el puesto, me da mucha confianza”.

Tala Rangel resumió que aprender de alguien como Ochoa le da “mucha seguridad para no dejar que los nervios te controlen”.

El futuro de Tala Rangel en la Selección Mexicana

El futuro de Tala Rangel en la Selección Mexicana (REUTERS/Paul Childs)
El futuro de Tala Rangel en la Selección Mexicana (REUTERS/Paul Childs)

Con la mirada puesta en el Mundial 2026, Tala Rangel se muestra consciente del reto que representa defender el arco nacional ante la máxima visibilidad posible. También resaltó la influencia de los entrenadores Javier Aguirre y Gabriel Milito: “A ambos les tengo que agradecer, tanto a Javier (Aguirre) como a (Gabriel) Milito. Son grandes técnicos y extraordinarias personas. Ambos tratan de mostrarnos ese aspecto del ser humano, que no somos perfectos, tenemos nuestros errores y a través de eso tomarlos como aprendizajes y no quedarnos en eso. Saber que es una parte normal del día a día, de la vida misma y simplemente eso, no quedarnos en eso”.

Respecto al futuro del puesto, Rangel consideró que el acompañamiento de figuras como Memo Ochoa representa una oportunidad para fortalecer a la nueva generación de arqueros. Aseguró que se enfoca en su preparación para competir cuando se le requiera y responder en la portería nacional.

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