¿Mejor que Piqué para Shakira? esto piensan los fans de Manuel Garcia-Rulfo, presunto nuevo galán de la artista

Quién es Manuel García-Rulfo, el presunto nuevo amor de Shakira (Composición fotográfica/AP/Noticiero El salvador/Deuxmoi)

El reciente encuentro entre Shakira y Manuel García-Rulfo en Los Ángeles ha generado comentarios en redes sociales, luego de que ambos fueron fotografiados saliendo juntos del Sunset Tower Hotel. La difusión de estas imágenes se produjo poco después de la participación de la cantante en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México.

Las fotografías, publicadas inicialmente por DeuxMoi, mostraron a la intérprete colombiana durante una pausa de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Shakira había ofrecido dos conciertos en la ciudad californiana la semana anterior, como parte del inicio de un nuevo tramo de su gira internacional.

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La pregunta sobre un posible vínculo sentimental entre ambos se intensificó, ya que la aparición pública ocurrió días después de que la artista declarara a People: “Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora. Tal vez cuando sean mayores.” Con esas palabras, Shakira dejó claro que su foco actual sigue siendo su familia.

El actor mexicano Manuel García-Rulfo es conocido por su papel en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer y por su participación en películas como Jurassic World Rebirth y A Man Called Otto.

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¿Qué opinan los fans de Shakira?

Las fotos fueron publicadas por Deuxmoi. (Ig/deuxmoi)

La circulación de las imágenes en redes avivó las especulaciones, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la naturaleza de su vínculo. La coincidencia temporal entre los conciertos de Shakira en Los Ángeles y la presencia de García-Rulfo en la ciudad reforzó el interés mediático en el encuentro.

Al respecto, los fans de Shakira han reaccionado de manera positiva. Muchos de ellos aseguran que el mexicano es una buena opción para novio de la colombiana, en contraste con su ex pareja, Gerard Piqué.

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“Pues lo investigué y el tal Manuel García Rulfo sí está guapo, la verdad. Se nota el gusto de Shakira”, “La loba tiene buenos gustos”, “Es un gran actor y es orgullosamente mexicano”, “Shakis es libre y soberana, que ande y disfrute con quien ella quiera”, “Que disfrute y se divierta, que la vida es corta”, “Es apuesto y, de perdido, no se ve vividor ni loco”, “Shakira, hermana, ya eres mexicana”, “Rulfo, llévala al cielo por todos los mexicanos y empieza a facturar desde ahorita. Ahí es, compa, ahí es”, “Amo su serie, lo apruebo”, “La verdad el vato sí está guapo. Aunque sea casual, me alegro. ¡Bien por Shaki!“, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Películas y series donde ha salido Manuel Garcia-Rulfo

(Fotogramas)

García-Rulfo comenzó su carrera en México con películas como La última y nos vamos y 180 grados. Más adelante apareció en proyectos de Manolo Caro como La vida inmoral de la pareja ideal y Perfectos desconocidos.

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Su salto internacional ocurrió en 2016 con Los siete magníficos, donde compartió créditos con Denzel Washington y Chris Pratt. Después participó en Asesinato en el Expreso de Oriente, dirigida por Kenneth Branagh; Viudas, de Steve McQueen; 6 Underground, de Michael Bay; Sicario: Day of the Soldado; Greyhound, junto a Tom Hanks; y A Man Called Otto.

El reconocimiento global llegó en 2022 con su papel protagónico en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, donde interpretó a Mickey Haller. Ese personaje lo consolidó como una de las figuras mexicanas con mayor presencia en Hollywood y dio pie a varias temporadas de la producción.

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En 2024 protagonizó Pedro Páramo, adaptación dirigida por Rodrigo Prieto para Netflix y basada en la obra de su tío abuelo Juan Rulfo. La película recibió elogios y varias nominaciones a los Premios Ariel. Manuel García-Rulfo también protagonizó la entrega más reciente de Jurassic World.