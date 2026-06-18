Bertha Ocaña revela si le pondrá “Octavio” al bebé que espera en honor a su hermano fallecido, actor de Vecinos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia Ocaña atraviesa un momento de cambios profundos. Tras la muerte de Octavio Ocaña, conocido por su personaje de Benito en Vecinos, el entorno familiar quedó marcado por distanciamientos y nuevas etapas personales.

Hoy Berta Ocaña enfrenta esta etapa sin la presencia de su hermano y con una relación fracturada con su padre, Octavio Pérez.

Berta confirmó que espera a su primer hijo y compartió que, aunque la felicidad la embarga, la ausencia de Octavio es una herida permanente.

“Siempre lo siento, siempre lo tengo presente, es una de las partes más importantes de mi vida”, expresó la joven sobre su vínculo con el actor. La familia sigue lamentando que él no pueda compartir este periodo de alegría.

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Aunque muchas personas buscan honrar a sus seres queridos fallecidos dándole sus nombres a los bebés que esperan, Bertha Ocaña no tiene planes de llamar así a su guturo hijo, en caso de ser hombre.

Así lo reveló en conversación con Gustavo Adolfo Infante:

(IG)

“Realmente no, no estoy muy de acuerdo en ello, porque cada persona debe tener su propia identidad, cada persona debe tener su propia historia y es algo en lo que yo estoy, eh, muy de acuerdo. Él debe de tener su propia historia. Entonces, el hecho de que lleve o no el nombre de mi hermano no hace la diferencia en su vida. Él es y va a ser su sobrino toda la vida, como yo toda la vida voy a ser su hermana.”

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Distanciamiento con el padre y la espera de su primer hijo

El conflicto familiar no está relacionado con la trágica muerte del actor sino con antiguos problemas entre los padres y el trato hacia Berta y su madre.

Ella explicó que la distancia con su padre lleva cerca de tres años y que se originó tras la separación de sus progenitores y su propio matrimonio.

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(Instagram/@berthaocaa)

“Él es mi papá y eso nunca va a cambiar, obviamente. Sin embargo, él decidió que existiera esta distancia, lo cual respeto y lo único que espero es que él esté bien”, dijo Berta, dejando claro que la pérdida de su hermano no fue la causa del distanciamiento.

Lo sucedido con Octavio Ocaña sigue influyendo en el ánimo de la familia.

La joven, embarazada y alejada de su padre, reafirmó que los conflictos vienen de antes y que la prioridad ahora es su bienestar y el del bebé que espera.

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La pregunta sobre si buscará una reconciliación con su padre para que conozca a su nieto quedó sin una respuesta afirmativa. Por ahora, Berta prefiere mantener la distancia, priorizando su estabilidad emocional.

La muerte de Octavio Ocaña y su impacto familiar

La muerte de Octavio Ocaña ocurrió el 29 de octubre de 2021 en una vialidad del Estado de México. Según los informes oficiales, agentes policiales le pidieron detenerse, pero el actor presuntamente aceleró para evitar la interceptación.

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Tras una persecución, la camioneta en la que viajaba se estrelló y, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, Octavio se disparó accidentalmente en la cabeza con un arma que portaba en la mano derecha.

Después de casi dos años de investigaciones, en diciembre de 2023, el exagente policial Leopoldo “N” fue hallado culpable de abuso de autoridad y homicidio doloso, recibiendo inicialmente una sentencia de 20 años y 9 meses de prisión, que luego se redujo a 13 años. Los familiares de Octavio sostienen que buscarán que la condena alcance el máximo legal.

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La familia ha mantenido vivo el recuerdo del actor con homenajes y declaraciones públicas, mostrando que el dolor por su partida sigue presente. Bertha, en particular, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que su hijo conozca la historia y legado de su tío, pese a la ausencia física.