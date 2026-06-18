Jesse & Joy regresan al Auditorio Nacional en una noche marcada por el desamor y la nostalgia con su ‘Despecho tour’

El dúo describió el recorrido como un mapa que “se sigue llenando de amor con cada parada” (Jovani Pérez/ Infobae)

Jesse & Joy regresan este viernes al Auditorio Nacional de la Ciudad de México con “El Despecho Tour”, una gira que ya lleva varios meses recorriendo el continente y que aún tiene más de 30 fechas por delante en tres continentes.

Los hermanos arrancaron la gira el 30 de enero en El Paso, Texas, y desde entonces han pasado por decenas de ciudades en Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica —incluido el Festival de Viña del Mar.

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El Auditorio Nacional, recinto donde acumulan 25 fechas, los recibe de nuevo este 19 de junio a las 20:30 horas.

En Instagram, el dúo describió el recorrido como un mapa que “se sigue llenando de amor con cada parada”, con las clásicas temáticas de despecho y nostalgia que los han caracterizado durante su trayectoria.

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Una historia que empezó con raquetas de tenis

El dúo Jesse & Joy revela el calendario completo de su gira 'El Despecho Tour', que incluye conciertos en México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa. (Jesse y Joy/Instagram)

Todo comenzó en casa, en la Ciudad de México. Jesse y Joy Huerta crecieron escuchando a Creedence, Neil Young, Johnny Cash y Aretha Franklin por el lado de su madre estadounidense, y a Los Panchos por el de su padre mexicano. Las raquetas de tenis hacían las veces de guitarra y la cocina se convertía en batería.

En 2001, Jesse —entonces con 18 años— compuso una melodía y le propuso a Joy, de 15, que le pusieran letra juntos. Así nació “Llegaste tú”, su primera canción. El demo que grabaron después pasó de mano en mano hasta llegar a Warner Music México, que los firmó el 18 de abril de 2005.

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Su debut en vivo fue en el Teletón de ese mismo año, en el Zócalo capitalino, ante más de 100 mil personas. Sin un solo segundo de radio ni televisión encima.

De “Espacio sideral” al Grammy

Jesse & Joy llenan el Auditorio Nacional con dos conciertos agotados por el Día del Amor y la Amistad, reafirmando su cita anual con los fans. (Instagram/@jesseboy)

El álbum debut, Esta es mi vida (2006), los lanzó de inmediato. “Espacio sideral” escaló hasta el segundo lugar de las listas mexicanas y les ganó el Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo. Le siguió Electricidad (2009), con “Chocolate” y “Adiós” como insignias, certificado disco de oro.

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Pero el momento que los cambió todo llegó en 2011 con ¿Con quién se queda el perro?, grabado en Londres con el productor Martin Terefe —el mismo que trabajó con Paul McCartney y Jason Mraz. El disco fue doble platino y “¡Corre!” se convirtió en una de esas canciones que se cuelan en los taxis, los supermercados y la memoria colectiva sin pedir permiso.

En los Grammy Latinos 2012, se fueron con tres estatuillas: Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo, Canción del Año y Grabación del Año.

Más premios, más discos, una Tony

La racha no paró. Un besito más (2015) llegó al número uno en la lista de álbumes latinos y les dio el Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino en 2017. En su discurso, Joy dedicó el premio “a todos los hispanos que están allí”.

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En 2022 publicaron Clichés, con 15 canciones y una nominación al Grammy Latino. Y en 2025 llegó Lo que nos faltó decir, su producción más reciente, con colaboraciones de Carlos Vives, Banda MS y Elsa y Elmar, entre otros.

Joy, además, acumuló en 2025 una nominación al Premio Tony a Mejor Partitura Original por el musical Real Women Have Curves en Broadway. No está mal para alguien que empezó tocando sobre canciones ajenas en la sala de su casa.

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El setlist del tour: un viaje emocional

Según registros de fechas anteriores de la misma gira, el show es un recorrido por distintas etapas del amor: la euforia, la ruptura, la nostalgia y la reconciliación. El repertorio mezcla clásicos como “Chocolate”, “La de la mala suerte”, “3 A.M.” y “Un besito más” con material de Lo que nos faltó decir.

Los bises reservan los dos cañonazos: “¡Corre!” y “Espacio sideral” cierran cada noche con el público cantando a garganta abierta.

Próximas fechas en México y Estados Unidos

Jesse & Joy llenan el Auditorio Nacional con dos conciertos agotados por el Día del Amor y la Amistad, reafirmando su cita anual con los fans. (Instagram/@sgproduccionesmx)

Tras la noche del 19 de junio en la capital, el tour regresa a México el 22 de junio con una presentación en Morelia. Son las únicas dos fechas confirmadas en el país dentro de este nuevo bloque de la gira, aunque el póster oficial advierte que hay más por anunciar.

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A partir del 24 de junio, la ruta cruza la frontera con parada en North Bethesda. Le siguen Newark y Atlantic City para cerrar ese primer bloque de junio. En agosto retoma con Fayetteville, Oklahoma City, Wichita, St. Louis, Omaha, Memphis, Nashville y Columbus. Septiembre suma Richmond, Raleigh, Atlanta, Reno, Modesto y Wheatland.

Latinoamérica y el cierre europeo

La etapa latinoamericana de este tramo arranca el 24 de septiembre en Bolivia, con tres fechas consecutivas en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. El 27 de septiembre el tour toca São Paulo, Brasil. Chile recibe al dúo con dos noches en Santiago los días 29 y 30 de septiembre. Octubre cierra con Lima el día 31.

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En noviembre, el recorrido pasa por Buenos Aires, Montevideo, Córdoba y Tucumán antes de cruzar el Atlántico.

España concentra el tramo final: Barcelona el 11 de noviembre, Sevilla el 13, Valencia el 15 y Madrid el 16. El 17 de noviembre, Londres pone el punto final a las fechas confirmadas de “El Despecho Tour”.