Maestros de Guerrero retienen a dos trabajadores de Segob

Al momento de la entrega de ambos funcionarios, los propios trabajadores de Gobernación descartaron haber recibido maltrato.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) retuvo a dos trabajadores de la Secretaría de Gobernación (Segob), a quienes acusó de espiar sus movilizaciones, y los entregó en el edificio de Bucareli mientras se desarrollaba una mesa de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y autoridades federales.

Al momento de la entrega de ambos funcionarios, los propios trabajadores de Gobernación descartaron haber recibido maltrato.

“¿Hubo agresión por parte de nosotros hacia ustedes?”, les preguntaron los maestros. “No”, respondieron los funcionarios, quienes también confirmaron que les fueron devueltas sus pertenencias.

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Los docentes señalaron que los retenidos los seguían, los hostigaban y transmitían información sobre sus actividades, posición y rutas.

“Nos venían siguiendo, hostigando, y enviando información sobre todas nuestras actividades, posición donde estábamos y rutas que íbamos a seguir, se los entregamos a derechos humanos de gobernación”, declararon integrantes de la CETEG.

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Los trabajadores de Gobernación llegaron a Bucareli en camión y fueron recibidos por Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de esa dependencia.

Represión y retención de la dirigente de la CETEG

Horas antes de la entrega, la CETEG denunció que fue encapsulada sobre la avenida del Imán cuando se desplazaba hacia el Estadio Ciudad de México. Los docentes acusaron agresiones físicas, destrucción de su equipo de sonido y represión de su protesta en el contexto del Mundial de Futbol 2026.

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Elvira Veleces, secretaria general de la Sección 14 de Guerrero del SNTE-CNTE, confirmó que fue retenida por elementos de seguridad en la zona de Plaza Paseo Acoxpa y que su teléfono celular resultó dañado.

“Me estuvieron hostigando y preguntándome directamente que quién nos financiaba. Y yo les dije que la Secretaría de Educación Pública nos paga porque somos maestros. Quincenalmente estamos en el FONE y somos compañeros que venimos por nuestras demandas centrales. Y no era posible que este tipo de personajes que deben de brindar seguridad a la ciudadanía, sean los que nos ataquen directamente”, mencionó Veleces en una conferencia de prensa.

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"Me estuvieron hostigando y preguntándome directamente que quién nos financiaba. Y yo les dije que la Secretaría de Educación Pública nos paga porque somos maestros.

“Me quitaron el teléfono, lo quemaron y empezaron a revisarle las cosas a nuestros compañeros. Les robaron las quincenas a los compañeros, algunas credenciales, aparte nos estuvieron agrediendo de manera verbal, también nos encapsularon”, agregó.

Mesa de negociación en SEGOB

Pese a las denuncias, los dirigentes confirmaron su asistencia a la mesa de negociación convocada por la Secretaría de Gobernación para la tarde del mismo miércoles. La CNTE advirtió que esperaba respuestas concretas a sus demandas y no la repetición de planteamientos de encuentros anteriores.

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Al salir de Bucareli, integrantes de la CETEG gritaron consignas: “¡No se metan con Guerrero!, ¡Quedan advertidos!, ¡Ojo por ojo!”

Presiones salariales y demandas del magisterio

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha reiterado que no busca soluciones parciales ni “migajas”. Las exigencias principales incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales para pensiones, el restablecimiento de un esquema solidario de jubilación, la derogación de las reformas educativas y el establecimiento de una mesa de negociación directa.

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Mario Delgado, titular de la SEP, anuncia en X que sostendrá un diálogo con la CNTE para cerrar el ciclo escolar sin contratiempos. Crédito: Cuartoscuro

Además, el magisterio demanda un incremento salarial del 100% al sueldo base, alto a los descuentos salariales aplicados a quienes participaron en movilizaciones, cumplimiento de acuerdos de no represión al sector y mejores condiciones para las escuelas de zonas rurales. También solicitan mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, y mayor seguridad para la comunidad escolar.

Estrategias y acciones de protesta

La organización ha desplegado movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, incluyendo la zona del Estadio CDMX, como mecanismo de presión ante la falta de acuerdos en las mesas de diálogo.

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La SSC-CDMX destacó que la movilización con mayor convocatoria del día es la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Crédito: Especial

En paralelo, se mantiene la convocatoria a nuevas acciones de protesta, con la participación de decenas de miles de maestros de varias secciones estatales. Según denuncias de la CNTE, al menos 20 mil docentes han sufrido descuentos salariales que suman más de 40 millones de pesos debido a su participación en huelgas y manifestaciones recientes.

Respuestas y postura del gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que su administración mantiene voluntad de diálogo, pero ha señalado que la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 no es viable por el impacto financiero sobre las finanzas públicas. Entre las propuestas gubernamentales se encuentran la congelación de la edad mínima de jubilación y otras medidas para mejorar condiciones de retiro, aunque la CNTE las considera insuficientes.

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