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Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá: las sorpresas y curiosidades que ha dejado la primera semana del torneo

Durante la primera fecha de la Copa del Mundo, hubo momentos virales y resultados inéditos en los 12 grupos de la justa por Norteamérica

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El Mundial 2026 se inauguró en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Mundial 2026 se inauguró en el estadio Ciudad de México. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Mundial 2026 cumplirá siete días de comenzar su festejo en los países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Los 48 equipos que conforman los 12 grupos de la Copa del Mundo vieron participación en esta fase de grupos y marcadores sorpresa sí hubo en esta vigésimo tercera edición del torneo avalado por la FIFA.

Asimismo, episodios inauditos se disfrutaron dentro y fuera de los terrenos de juego, así como registros históricos que marcan el arranque de esta Copa del Mundo, especialmente el logro obtenido por Lionel Andrés Messi Cuccittini,capitán y el “10″ de la campeona defensora, Argentina, al igualar a Miroslav Klose como el máximo goleador de los mundiales de futbol.

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La Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá tiene mucha historia que contar pero en esta primera semana de celebración te traemos algunos de los datos relevantes y momentos virales que se presentaron en este campeonato mundial en territorio norteamericano,

Datos a destacar del Mundial 2026 tras siete días de comenzar el torneo

Parte de la inauguración del Mundial 2026 en México. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Parte de la inauguración del Mundial 2026 en México. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La Selección Mexicana de Futbol inauguró el Mundial 2026 con triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica en un estadio Ciudad de México lleno y ambiente festivo, que disfrutó el juego y las presentaciones de Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin y Shakira.

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Corea del Sur remontó a Chequia para salir victorioso en Guadalajara, en uno de los partidos más disputados de la jornada inicial de la Copa del Mundo.

Qatar sumó su primera unidad en una Copa del Mundo tras empatar sobre la hora gracias a un autogol de la Selección de Suiza en el estadio Bahía de San Francisco, en Estados Unidos.

Canadá empató 1-1 en su primera presentación con Bosnia y Herzegovina, mientras que los Estados Unidos golearon a la Selección de Paraguay, 4-1, en su debut como anfitrión del Mundial 2026.

Alemania firmó la primera goliza del campeonato tras derrotar sin piedad a la debutante Curazao por 7-1. El mismo día Suecia le pegó 5-1 a Túnez en el estadio Monterrey, provocando el cese del director técnico Sabri Lamouchi.

España y Portugal fueron las selecciones más señaladas de esta jornada uno al no pasar del empate contra Cabo Verde (0-0) y la República Democrática del Congo (1-1).

El lunes 15 de junio se registraron cuatro empates oficiales, algo que no ocurría en un Mundial desde hace 68 años: España-Cabo Verde (0-0), Bélgica-Egipto (1-1), Uruguay-Arabia Saudita (1-1) e Irán-Nueva Zelanda (2-2).

Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo anotador de las Copas del Mundo. (AP Foto/Ed Zurga)
Lionel Messi igualó a Miroslav Klose como máximo anotador de las Copas del Mundo. (AP Foto/Ed Zurga)

La campeona Argentina fue la primera selección de Conmebol que consiguió el triunfo en esta Copa del Mundo, luego de golear 3-0 a Argelia con el ‘Hat-Trick’ de Lionel Messi, quien en su sexta actuación en un Mundial alcanzó a Miroslav Klose como los máximos anotadores de las Copas del Mundo, con 16 tantos.

El portugués, Cristiano Ronaldo, se retiró sin marcar ante la República Democratica del Congo pero logró un récord histórico al ser el jugador de campo más veterano en ser titular en toda la historia de la Copa del Mundo con 41 años y 132 días.

Cristiano jugó de titular en el debut de Portugal en el Mundial 2026. REUTERS/Annegret Hilse
Cristiano jugó de titular en el debut de Portugal en el Mundial 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Momentos virales en la primera semana del Mundial 2026

Problemas migratorios en Estados Unidos complicaron la llegada de aficionados extranjeros, mientras las ventas de boletos y ocupación hotelera quedan por debajo de lo esperado.

El pato Merlin rompio las redes sociales al convertirse en la mascota no oficial de la Selección Mexicana de Futbol, toda vez que apareció tranquilamente junto a sus dueños portando la camiseta del Tricolor tras la victoria ante Sudáfrica.

Fanáticos de la Selección de Suecia, que acudieron al estadio Monterrey, se solidarizaron con las madres buscadoras que visibilizaron la imagen de sus familiares desapareciedos a las afueras del recinto. Los suecos regalaron abrazos y mostraron su apoyo a las mamás de Nuevo León que se encontraron al exterior del feudo.

Merlin, la mascota más famosa del Mundial 2026 y es mexicano. REUTERS/Paola García
Merlin, la mascota más famosa del Mundial 2026 y es mexicano. REUTERS/Paola García

La afición mexicana se robó los reflectores por la manera de convivir con el público extranjero tanto en las calles de la ciudad como en los Fan Fests, demostrando que la rivalidad se queda en la cancha y fuera de ella todos somos hermanos.

Sujetos que fueron al Ángel de la Independencia después de la victoria de México, causaron indignación en los medios sociales por agredir a un reportero y arrebatar una manta que pertenecía a las madres buscadoras, esto para usarlo como protección ante la fuerte lluvia que azotó la Ciudad de México.

Aficionados suecos mostraron su apoyo a las madres buscadoras mexicanas en Monterrey (captura de pantalla)
Aficionados suecos mostraron su apoyo a las madres buscadoras mexicanas en Monterrey (captura de pantalla)

Los colombianos se reunieron en el Ángel de la Independencia, previo al debut de su equipo ante Uzbekistán en el estadio Ciudad de México. La marea amarilla inundó Paseo de la Reforma para enseñar desde la capital mexicana la selección cafetera no estará sola en esta aventura llamada Copa del Mundo, celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

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