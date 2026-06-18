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Quién es Esteban Solari, técnico que se perfila para dirigir a Pumas

Ante la salida de Efraín Juárez, el conjunto auriazul se encontraría en la última etapa para definir a su nuevo estratega para el Apertura 2026

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Solari ya se perfila para ser el nuevo DT de Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez
Solari ya se perfila para ser el nuevo DT de Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez

El futuro de Pumas UNAM podría estar a punto de experimentar un nuevo giro con la inminente llegada de Esteban Solari al banquillo.

Según reportes, las negociaciones entre la directiva universitaria y el entrenador argentino avanzan tras la reciente salida de Efraín Juárez, marcando un posible regreso de Solari al club en el que ya dejó huella como futbolista.

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La expectativa crece entre aficionados y analistas, que ven en Solari una apuesta por la continuidad del proyecto universitario reciente que tuvo como resultado el subcampeonato de Liga MX.

Trayectoria de Esteban Solari y su vínculo con la Liga MX

El recorrido profesional de Esteban Solari abarca facetas de jugador y entrenador, con una conexión particular con Pumas y el fútbol mexicano.

Entre 2007 y 2008, Solari defendió los colores de los universitarios como delantero, dejando una impresión positiva por su entrega y su capacidad goleadora.

Esta etapa no solo consolidó su relación con la institución, sino que también le permitió conocer de cerca la idiosincrasia de la afición auriazul.

Luego de su retiro como jugador, Solari inició su carrera como técnico y, en su transición al banquillo, Solari debutó como director técnico en el Johor Darul Ta’zim de Malasia en 2023.

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En ese primer año como entrenador logró un ciclo perfecto, conquistando cuatro títulos locales: la Superliga, la Copa de Malasia, la Copa FA y la Charity Shield. Este inicio exitoso en Asia proyectó su imagen a nivel internacional y le abrió las puertas para nuevas oportunidades.

Su siguiente reto fue en Sudamérica, al frente del Everton de Viña del Mar en Chile en 2024, bajo la gestión del Grupo Pachuca. Posteriormente, regresó a su país natal para dirigir brevemente a Godoy Cruz en la Primera División de Argentina durante 2025.

Godoy Cruz confirmó la salida de Esteban Solari
Solari dirigió al Godoy Cruz.

El salto definitivo en su carrera como estratega llegó en México con Pachuca. Tomó el mando del equipo para el Play-In del Apertura 2025, y en el Clausura 2026 consolidó al club en la parte alta de la tabla, llevándolo hasta las semifinales del campeonato.

Este logro no solo elevó el perfil de Solari en la Liga MX, sino que también sirvió como carta de presentación ante posibles nuevos retos en el fútbol mexicano.

La directiva de Pachuca finalmente optó por no renovar su contrato, abriendo la puerta para que otros clubes, como Pumas, se interesaran en sus servicios.

Fuentes cercanas a la negociación han señalado que el principal motivo de la salida de Solari de Pachuca fue la imposibilidad de llegar a un acuerdo para su continuidad, pese a los buenos resultados obtenidos.

Este antecedente refuerza su imagen como un técnico que privilegia proyectos deportivos sólidos y que busca consolidar a los equipos bajo su mando.

Solari llevó a Pachuca a semifinales de Liga MX, donde fue eliminado por Efraín Juárez, exentrenador de Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez
Solari llevó a Pachuca a semifinales de Liga MX, donde fue eliminado por Efraín Juárez, exentrenador de Pumas. REUTERS/Eloisa Sanchez

El perfil de Solari y su posible impacto en Pumas

La elección de Esteban Solari como principal candidato para dirigir a Pumas responde a varios factores. Por un lado, su conocimiento del entorno universitario y su pasado como jugador facilitan su adaptación al club y a las expectativas de la afición.

Por otro, su reciente desempeño con Pachuca, donde llevó al equipo a la antesala de la final, demuestra su capacidad para gestionar planteles competitivos y potenciar jóvenes talentos.

El Apertura 2026 presenta un calendario simbólico para Solari, ya que el debut de Pumas será precisamente ante Pachuca, su exequipo, el sábado 18 de julio en el Estadio Olímpico Universitario.

Solari se enfrentaría a Pachuca en la Jornada 1.
Solari se enfrentaría a Pachuca en la Jornada 1.

Este cruce no solo representa un desafío deportivo, sino también la oportunidad de mostrar, desde el primer partido, el sello que pretende imprimir en su nueva etapa como técnico universitario.

La afición de Pumas, conocida por su exigencia y su pasión, observa el desarrollo de las negociaciones con optimismo.

Su experiencia como exgoleador y su paso por equipos con historia le otorgan un perfil ideal para asumir el desafío de devolver a Pumas el protagonismo en los torneos nacionales.

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