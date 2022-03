Gobernadores de Morena impugnaron ante el TEPJF la orden del INE para retirar carta en apoyo a AMLO

Gobernadores de Morena impugnaron ante el TEPJF la resolución del INE (Foto: Twitter/indira_vizcaino)

Los 18 gobernadores y gobernadoras del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordenó retirar la carta de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así lo informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, quien detalló que los mandatarios morenistas interpusieron una defensa jurídica para mantener su derecho de expresión a favor del jefe del Ejecutivo.

“Hubo una resolución para que bajaramos un tuit los 18 gobernadores y gobernadoras o 17 gobernadores y gobernadoras y su servidora, nosotros interpusimos una queja, no estamos de acuerdo en que violamos la veda electoral y además de ello estamos también presentando para que se vea de fondo este asunto, no solamente el obligarnos a bajar el tuit, sino que sea de fondo”

La mandataria capitalina insistió en que no violaron la veda por la consulta (Foto: Cuartoscuro)

Durante conferencia de prensa, la mandataria capitalina insistió en que no violaron la veda por la consulta con la publicación del desplegado en sus redes sociales, e indicó que se trata de un “tema de fondo”, ya que no se está promocionando la Revocación de Mandato como lo establece la Constitución.

“Es un tema que para nosotros o para mí en particular me aparece de fondo, no hay ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral con respecto al ejercicio que va a haber el 10 de abril, no hay comunicación, no hay información de cuál es la pregunta, no hay información, entonces por un lado evita que se hable por parte de algunos y por otro lado ellos no difunden, cuando es obligación constitucional difundirlo”, sostuvo.

Por ello, continuó, la impugnación presentada al Tribunal Electoral es “un llamado, es una demanda”, para que el INE cumpla con la Constitución difundiendo el ejercicio de participación ciudadana democrática.

La jefa del Ejecutivo local concluyó que hay unidad entre los mandatarios de la llamada Cuarta Transformación (Fotos: Cuartoscuro)

La jefa del Ejecutivo local concluyó que hay unidad entre los mandatarios de la llamada Cuarta Transformación (4T), por lo que tienen un “gran ventaja” ante la queja presentada.

“La gran ventaja en el caso de nosotros, como 18 gobernadores, gobernadoras y jefa de Gobierno, es que estamos muy unidos y trabajando conjuntamente”

Cabe señalar que, además de Claudia Sheinbaum, la impugnación fue interpuesta por las y los mandatarios de Campeche, Layda Sansores; de Guerrero, Evelyn Salgado; de Veracruz, Cuitláhuac García; y el mandatario interino de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos.

Así como Indira Vizcaíno, de Colima; Marina del Pila Ávila, Baja California; Víctor Manuel Casatro, Baja California Sur, Rutilio Cruz Escandón, de Chiapas; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Miguel Barbosa, de Puebla; Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí; Rubén Rocha, de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala, y David Monreal, de Zacatecas.

Información en desarrollo

