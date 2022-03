Epigmenio Ibarra contra Felipe Calderón por masacre en Michoacán: “Cinismo es que ande libre e impune”

Epigmenio Ibarra arremetió contra Felipe Calderón por criticar la estrategia de seguridad del presidente López Obrador (Fotos: Cuartoscuro)

El periodista y productor Epigmenio Ibarra arremetió contra el ex mandatario de México, Felipe Calderón Hinojosa, por criticar la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que a través de su cuenta de Twitter, Calderón Hinojosa calificó de “cínicas” las acciones para garantizar seguridad en el país que ha llevado a cabo la administración encabezada por Morena.

“Lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos”

El comentario lo retomó el productor y ferviente simpatizante de la Cuarta Transformación (4T), quien aseguró que lo único cínico es que el ex presidente se encuentre en libertad luego de dar órdenes en su gobierno para comenzar una guerra contra el narcotráfico.

Calderón calificó de “cínicas” las acciones para garantizar seguridad en el país (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

En el mensaje, Ibarra también recordó a sus seguidores que Calderón Hinojosa nombró como secretario de Seguridad a Genaro García Luna, quien actualmente enfrenta un proceso legal en Estados Unidos por estar involucrado en el tráfico de drogas de México hacia el país vecino.

“Cinismo, en la más criminal de sus expresiones, es que Ud. Felipe Calderón ande libre e impune por las calles. Fue Ud. quien dictó la orden de exterminio y fue Ud. quien nos impuso esa guerra sangrienta que dirigía, además, un hombre del narco: Genaro García Luna, su mano derecha”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues algunos usuarios se lanzaron contra el productor y la actual administración por la estrategia de seguridad mientras que otros arremetieron contra el ex mandatario mexicano.

Ibarra también recordó a sus seguidores que Calderón Hinojosa nombró como secretario de Seguridad a Genaro García Luna (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

“¿Y por qué no tiene orden de aprehensión? O no tienen nada o se le debe algo”, “A Felipe Calderón la historia no lo absolverá”, “Haz tu labor y compara las muertes de esa guerra sangrienta con las actuales. Preocúpate por el presente, habla de los hechos recientes. Se está muriendo gente, el país está de cabeza y tú sigues un guión en defensa de tu financiador” y “Este señor piensa como novela: El ladrón no puede acusar al extorsionador”, fueron algunas de las respuestas.

Cabe señalar que la declaración de Felipe Calderón se da luego de ser nombrado durante la conferencia matutina del presidente López Obrador debido a un tuit que publicó el pasado lunes 28 de febrero, donde aseguró que el asesinato de 17 personas en San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, debería de generar una reacción nacional, empezando por el gobierno para castigar a los culpables.

“La tragedia de San José de Gracia, Michoacán, donde fueron fusiladas 17 personas a sangre fría, debiera generar una reacción nacional, empezando por el gobierno para castigar a los culpables. Hoy la urgencia nacional es recuperar el Estado de Derecho. Mis condolencias a los familiares”

AMLO llamó “cinicazo” al expresidente y dijo estar esperando a que Calderón explique por qué tenía como brazo derecho a García Luna (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

Por el tuit, el actual mandatario federal llamó “cinicazo” al expresidente y dijo estar esperando a que Calderón explique por qué tenía como brazo derecho a García Luna.

“Cinicazo. Todavía estamos esperando que explique ¿por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a (Genaro) García Luna? ¿por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública? Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006 y de otras cosas, pero se atreve a opinar, es lo que siempre he dicho, retomando al finado Carlos Monsivais, que decía que la verdadera doctrina de la derecha, yo digo del conservadurismo, es la hipocresía”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: