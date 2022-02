Epigmenio Ibarra estalló contra Margarita Zavala y Felipe Calderón por Guardería ABC: “Juicio y castigo”

Epigmenio Ibarra arremetió contra Margarita Zavala y Felipe Calderón Hinojosa por el caso de la Guardería ABC (Foto: Cuartoscuro)

El periodista y productor Epigmenio Ibarra arremetió contra la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, y el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa por el caso de la Guardería ABC.

A través de su cuenta de Twitter, el productor y ferviente simpatizante de la Cuarta Transformación (4T) recordó que el incendio que dejó a 49 pequeños de menos de cinco años de edad sin vida en Hermosillo, Sonora, fue en una bodega que simulaba una guardería sin sistema de seguridad, ventanas o puertas de emergencia.

En el mensaje, Ibarra indicó a sus seguidores que la institución la operaba la prima de la entonces primera dama, Margarita Zavala, por lo que, aseguró, el incendio fue producto de la corrupción y el nepotismo, por lo que se debe castigar a la panista y a su esposo, Felipe Calderón.

“En una bodega. Sin sistema contra incendios. Sin ventanas ni puertas de emergencia. Operaba la prima de Margarita Zavala la Guarderia ABC. Era una bomba de tiempo. Fue un crimen producto de la corrupción y el nepotismo de Felipe Calderón y su esposa. Para ellos juicio y castigo”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios sugirieron al periodista llevar una denuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) para comenzar una investigación.

“¿Y qué esperan para ir a la FGR y presentar las pruebas? Ahora ya no puede intervenir para frenar la investigación. ¿O el asunto sólo es otra cortina de humo?”, “Felipe Calderón Hinojosa, Margara Zavala y su familia deben pagar por esté crimen a 49 niños de la Guardería ABC. Los Mexicanos exigimos Justicia” y “Nunca se dijo el tamaño de la matrícula, no sabían cuántos niños estaban en las bodega, no le podemos decir guardería”, fueron algunas de las respuestas.

Arturo Zaldívar afirmó que hubo una operación desde el Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala (Foto: Justicia Tv)

Cabe señalar que su comentario se da luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que hubo una operación desde el Estado para proteger a la familia de Margarita Zavala y a altos funcionario de esa administración por el caso de la Guardería ABC.

“Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”

Durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, el ministro declaró que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le envió un mensaje desde presidencia: “‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto’, y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños”.

Margarita Zavala negó los señalamientos del presidente de la Suprema Corte (Foto: Twitter/@Mzavalagc)

Por su parte, Margarita Zavala negó los señalamientos del presidente de la Suprema Corte, a quien acusó de mentir sobre que ninguna autoridad en el gobierno de su esposo buscó a los padres de las víctimas del incendio en la estancia infantil en la que murieron 49 niños.

“Miente Zaldívar al decir que ninguna autoridad buscó a los padres de la Guardería ABC. Felipe Calderón desde el día siguiente de la tragedia tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la CDMX. También tuvieron pláticas con autoridades del IMSS y de Salud”, enfatizó.

Sobre la supuesta operación de Estado, Zavala aseguró que esto también era falso, pues, dijo, “fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión” incluso contra una familiar suya.

