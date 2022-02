Feminicidio en Edomex: localizaron sin vida a Lefni Neftalí Colin Martínez, joven desaparecida en Almoloya del Río

La joven era estudiante de derecho (Foto: FB Tania González)

Este sábado se realizó la última despedida para Lefni Neftalí Colin Martínez, una joven de 18 años residente de Almoloya del Río, Estado de México, que fue reportada como desaparecida y, posteriormente localizada sin vida en el basurero de Santiago Tianguistenco.

A través de un monitoreo de los Reportes de incidencia delictiva, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señaló que, en comparación con el 2020, en 2021 hubo un crecimiento en el índice de delitos contra personas de 0 a 17 años de edad, puesto que en el año 2020 se registraron 24 mil 830 agresiones, mientras que, en 2021 la cifra alcanzó 27 mil 772 casos. Las entidades en donde se han registrado más delitos de este tipo son: Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México activó la alerta Odisea y el protocolo Alba para encontrarla, quien desapareció el martes 22 de febrero. No obstante, el jueves 24, la dependencia dio a conocer que Lefni apareció sin vida.

Según medios locales, la joven se encontraba cerca del centro de Almoloya del Río, pero no regresó a su domicilio, por lo tanto, sus familiares procedieron a hacer los reportes correspondientes.

Lefni Colin fue hallada sin vida (Foto: FGJ Edomex)

Fuentes extraoficiales destacaron que el cuerpo de la joven habría sido hallado con signos de violencia, por lo que las autoridades deberán realizar las indagaciones pertinentes. Asimismo, la identidad de Lefni fue corroborada después de que sus familiares la reconocieran.

Neftalí Colín era estudiante de derecho y, durante su sepelio, su hermana mayor Monse aseguró que hubiera preferido estar en su lugar.

“Era muy buena, era un ángel, tal vez por eso Dios se la llevó, pero no se me hace justo lo que le hicieron, era estudiosa, delicada y amable con ganas de vivir, pero hoy ya no está con nosotros”, dijo previo a la despedida a su familiar en el velorio.

Mujeres y activistas acudieron al funeral de Lefni para protestar contra la violencia que hay en México hacia las mujeres y exigir justicia por su caso.

La violencia contra las mujeres en México no se detiene (Foto: EFE/Juan Carlos Cruz)

De manera particular, en 2021 se registraron 107 feminicidios de niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años.

Esto implicaría que cada mes del año pasado, 9 niñas y mujeres adolescentes perdieron la vida a causa de este tipo de delito. De estos feminicidios, 15 fueron con arma de fuego y 17 con arma blanca. Las entidades con más feminicidios registrados contra niñas y adolescentes fueron: Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

Recientemente, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) reconoció que el inicio de este 2022 ha sido un inicio de año violento para las mujeres en la capital del país, esto por un repunte atípico de 11 feminicidios, por los cuales, se ha detenido a cinco personas, a las que se les ha vinculado a proceso.

Ante esto, Godoy Ramos envió un mensaje el viernes, durante el informe mensual de avances a la Alerta por Violencia contra las Mujeres, en el que, dijo “no habrá impunidad en contra de quien le arrebate la vida a una mujer”.

Dijo reconocer que este inicio del 2022 ha sido violento para las mujeres de la Ciudad de México, pero no se parará para detener los feminicidios.

