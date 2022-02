Fiscalía capitalina reconoció violencia feminicida al inicio del 2022: “no habrá impunidad”

Ernestina Godoy dijo que se está buscando la disminución en la incidencia del feminicidio y el aumento en la detención y vinculación a proceso de agresores, .oto: FGJCDMX)

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) reconoció que el inicio de este 2022 ha sido un inicio de año violento para las mujeres en la capital del país, esto por un repunte atípico de 11 feminicidios, por los cuales, se ha detenido a cinco personas, a las que se les ha vinculado a proceso.

Ante esto, Godoy Ramos envió un mensaje el viernes, durante el informe mensual de avances a la Alerta por Violencia contra las Mujeres, en el que, dijo “no habrá impunidad en contra de quien le arrebate la vida a una mujer”.

Dijo reconocer que este inicio del 2022 ha sido violento para las mujeres de la Ciudad de México, pero no se parará para detener los feminicidios. “Queremos reconocer que en el inicio de este año en 2022 ha sido particularmente violento para las mujeres en la Ciudad de México, pero no vamos a parar en el combate al feminicidio, continuaremos buscando la disminución en la incidencia y el aumento en la detención y vinculación a proceso de agresores, como lo hicimos el año pasado”, mencionó la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Y es que esta semana, la fiscalía abrió cuatro carpetas de investigación por los feminicidios de Michelle Pérez, Brenda Isela, Marcela, y una mujer que hasta el momento no ha sido identificada, que fue hallada sin vida en la pista de Canotaje de Cuemanco, en Xichimilco, al sur de la capital.

Godoy dijo, que de los 11 casos, en algunos los responsables han sido detenidos y que la Fiscalía a su cargo está por cumplir órdenes de aprensión por otros. “En lo que va de 2022 hemos tenido un repunte atípico en los casos de feminicidio y muertes de mujeres, quiero ser muy clara, ningún crimen en contra de las mujeres quedará sin castigo y mucho menos el más atroz de ellos que son los feminicidios, estamos investigando y localizando a los responsables, algunos ya han sido detenidos”, recalcó Godoy.

En el reporte, realizado desde el Museo de la Ciudad de México, dijo que tendría “cero tolerancia a los agresores, en la Ciudad de México no aceptamos la violencia de género, no la normalizamos y quien la ejerza enfrentará todas las responsabilidades y el peso de la ley. Que sepan además que en la Ciudad de México, las mujeres no estamos solas”, mencionó la fiscal.

También informó que de 2019 a la fecha se han detenido a 6 mil 909 agresores por diversos delitos hacia las mujeres, desde la violencia familiar, hasta los feminicidios, todos ellos vinculados a proceso. En promedio, la FGJ pasó de imputar a 165 agresores en 2019 a 221 en 2021, lo que implicó un alza de 34%. Además, se ha hecho énfasis en delitos que hacen mayor daño a las mujeres.

Por la mañana del mismo viernes, la jefa de gobierno de la capital Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el compromiso es seguir trabajando para disminuir y tratar de erradicar el delito de feminicidio, además, que no haya impunidad.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México registró, en enero, 14 de los 76 feminicidios reportados a nivel nacional y la CDMX seis.

Encierran a feminicida de Brenda Isela en Reclusorio Oriente

El viernes por la tarde, la FGJ-CDMX informó que aseguró a Omar “N”, , presunto feminicida de Brenda Isela, quien fue asesinada el pasado 19 de febrero en un departamento ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la capital del país.

Así lo dió a conocer a través de su cuenta de Twitter, donde se indicó que fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y puesto a disposición del juez que lo requirió, quien determinará su situación jurídica.

