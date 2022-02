Jorge Ramos responde a AMLO tras mencionarlo en la mañanera: “Ha fracasado en su principal obligación”

El jueves pasado, el presidente mencionó a Ramos en su conferencia de prensa mañanera. Foto: @jorgeramosnews / IG - Cuartoscuro.

Luego de que varias veces el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido a diferentes periodistas, entre ellos Jorge Ramos, dar a conocer cuanto dinero reciben y de donde, Ramos respondió al presidente por medio de su columna publicada este sábado en el periódico Reforma.

El jueves pasado, el mandatario federal, durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, aseguró que no hay conflicto de interés en el caso de su hijo José Ramón López Beltrán, e insistió en que periodistas “famosos” den a conocer cuánto ganan y quién les paga.

El mandatario volvió a preguntar al periodista Carlos Loret de Mola cuánto gana al año. “Pero no solo es él, hay otros famosos que se dedican a lo mismo, a lo mejor no tan burdos, más sutiles, pero por eso mismo quizá ganan mucho más; o sea, no tres millones, ganan 10 o 15 millones de pesos mensuales y ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan por cuestiones éticas”, dijo, y nombró a Jorge Ramos, León Krauze, Joaquín López-Dóriga y Carmen Aristegui.

Ramos dijo, en su columna de este sábado, que López Obrador se equivoca, al calificar de “mercenarios” y golpistas a periodistas que, legítimamente, han cuestionado las fallas y contradicciones de su gobierno. También expresó que no hay ninguna conspiración internacional ni ninguna campaña mediática contra él, como en diferentes ocasiones ha asegurado.

Ramos dijo que lo que hay en México son periodistas haciendo su trabajo, no golpeteando, como él ha expresado. . EFE/ Univision News/

Ramos explicó que el presidente debe gobernar los seis años que le corresponden. “Lo que hay son reporteros haciendo su trabajo. Y ese consiste en reportar la realidad (tal y como es, no como el gobernante quisiera que fuera) y cuestionar a los que tienen el poder”, escribió Ramos en su columna.

Dijo que los ataques del mandatario federal hacia un grupo de comunicadores, entre ellos a él, surgieron tras cuestionamientos periodísticos a miembros de su familia, y los ataques de él a la prensa son un intento fallido de distraer la atención.

“Pero los problemas de fondo en su gobierno van más allá de posibles conflictos personales y están a la vista de todos”, explicó.

Dijo que su principal crítica al gobierno del mandatario es la violencia que se vive en el país, pues AMLO, basado en cifras oficiales, “ha fracasado en su principal obligación: proteger la vida de los mexicanos”. Recordó que, en promedio, cada día asesinan en México a 93 personas, y desde que AMLO llegó al poder, se han asesinado a 107 mil 879 mexicanos.

Jorge Ramos recordó que desde que AMLO llegó al poder han asesinado a más 30 periodistas. (Foto: Presidencia)

“La violencia ha golpeado particularmente al gremio periodístico. Desde que AMLO es Presidente han matado a 31 periodistas. No son crímenes de Estado. Pero la impunidad y la falta de protección al trabajo periodístico es casi total”, expuso en su texto Ramos.

Aseguró que informar sobre la violencia en México, no es “golpetear”, como dice el Presidente, sino que es destacar el principal problema del país. “Mi mantra es que, ante los ataques personales, más periodismo”.

Recordó que él mismo salió de México huyendo de la censura, y desde 1984 se encuentra laborando en Univisión, en los Estados Unidos, además de haber escrito 14 libros y publicar una columna semanal en decenas de diarios del continente.

Recordó un poco de su trayectoria, y cómo ha incomodado tanto a personajes con ideología de derecha como de izquierda. Expresó que siempre “hay que estar del otro lado del poder”, y que como ahora se critica a López Obrador, antes se hizo con los regímenes priistas y con los presidentes que siguieron.

Ramos recordó que en el pasado, también criticó a otros presidentes.

“Critiqué duramente a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto y ninguno de los dos me quiso dar una entrevista como gobernante. Incluso a Peña Nieto lo califiqué en una columna como el “peor Presidente” que ha tenido México en su historia moderna ¿Así o más parejo?”, cuestionó.

Aseguró que él sigue haciendo lo mismo que siempre ha hecho, sin embargo, el mandatario no. Recordó un párrafo de la escritora y corresponsal italiana Oriana Fallaci en donde explicaba cómo proteger la credibilidad.

“Dijo: Para mí ser periodista significa ser desobediente. Y ser desobediente significa ser oposición. Y para ser oposición, tienes que contar la verdad. Y la verdad es siempre lo opuesto a lo que la gente dice. Espero siempre seguir el consejo de Fallaci”, concluyó el periodista.

