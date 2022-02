AMLO aseguró que no hablará durante la inauguración del AIFA para no violar la veda electoral

AMLO aseguró que aunque encabezará la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no hará uso de la palabra para evitar incurrir en algún tipo de violación por la veda electoral. (Foto: Presidencia de México)

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que para evitar violar la veda por la consulta de Revocación de Mandato, no hablará durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el próximo 21 de marzo.

Al encabezar su conferencia mañanera, esta vez desde la ciudad de Colima, López Obrador señaló que serán los constructores de esta obra quienes ofrezcan algunas palabras.

“Sí voy a participar (en la inauguración), porque además eso lo dijimos desde hace un año, que lo íbamos a inaugurar el 21 de marzo y se va a cumplir, y es un gran aeropuerto, pero para que no vayan a decir que estamos haciendo propaganda, pues he decidido participar sin tomar la palabra”, señaló.

Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia matutina de este viernes desde la ciudad de Colima. (Foto: Presidencia)

No obstante, dijo que los militares que encabezaron la construcción del aeropuerto sí podrán hablar al igual que otros invitados al acto, pero él no.

“Yo creo que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto sí pueden hablar y a lo mejor los gobernadores, no sé qué nos recomienda aquí el secretario de Gobernación, ¿Quiénes podrían hablar?, los constructores”, dijo.

En ese marco, volvió a arremeter contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al asegurar se “está confundiendo la información con la propaganda”, luego de que el Instituto ordenara a funcionarios el retiro de mensajes que violan la veda electoral.

“Estamos cumpliendo con lo que pide el Tribunal (Electoral), pero bajo protesta porque están confundiendo propaganda con información. El INE está funcionando de manera antidemocrática”, aseveró.

(Foto: Presidencia)

El jefe del Ejecutivo federal volvió a quejarse de la acción del INE para colocar menos casillas para llevar a cabo la Revocación de Mandato.

“Yo le solicito al Consejo del Instituto Electoral que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades estatales, locales, organismo electorales locales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales que podrían ayudar”, dijo.

“No pudieron llevar a cabo un plan de austeridad para instalar más casillas o llamar a las autoridades y a la gente para que se instalaran más casillas, no, porque lo están haciendo todo a regañadientes, no lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia, pero bueno hay que confiar en la gente”, apuntó.

No obstante, dijo que de ser necesario, la población podría formarse desde un día antes para poder votar.

“El que quiere ser libre lo será, si hay que estar desde un día antes hay que estar, así hemos enfrentado todos los obstáculos siempre, nunca ha sido fácil, siempre hemos luchado en contra de la corriente”, señaló.

Si no se vende el avión presidencial, se pasará a la empresa que controlará el AIFA y el Tren Maya: AMLO

(Foto: Cuartoscuro)

El mandatario mexicano también habló sobre el lujoso avión presidencial que lleva más de tres años en tierra y el cual fue “rifado” en ese año.

Al ser cuestionado sobre el destino de los 2 mil millones de pesos que fueron entregados en agosto de 2020 en un cheque por el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, como lo recaudado por la rifa del avión presidencial, el presidente detalló que el dinero se entregó al Infonavit para que se aplicara a créditos en favor de las familias pobres.

“Se entregó ese dinero, el fiscal nos entregó ese dinero 2 mil millones de pesos y luego se demostró que no era el procedimiento legal correcto y que había que entregar ese dinero al Infonavit y se acordó que ese dinero se utilizara para entregar créditos a familias pobres y así se está aplicando ese dinero. Y en el caso de la rifa del avión ya no fue necesario porque se vendieron la mayor parte de los boletos y se entregaron todos los premios”, aseguró.

Foto: REUTERS/Edgard Garrido

A pregunta expresa de cuál era el estatus del avión, el mandatario federal aseguró que el gobierno ahorra más no usando el avión presidencial que si se ocupara, ya que volarlo requiere grandes sumas de dinero, por lo que de no poder venderse, se pasará a la empresa que controlará los Aeropuertos Felipe Ángeles (AIFA) y el de Tulum, así como el Tren Maya.

“No descartamos que se pueda vender, lo que sí puedo decirles es que aun teniendo parado el avión y garantizando el mantenimiento que requiere, ahorramos no usándolo. ¿Cuánto me puedo gastar en un año en todos mis viajes por el país para lo que costaría que yo usara ese avión? que además, ni debieron adquirirlo porque técnicamente no es funcional, eficaz, adecuado para viajar en el país. Es un avión que está hecho para volar en distancias de 5 horas, no se puede usar de la Ciudad de México a Colima porque apenas se está elevando y ya tiene que descender. (...) Pudieron haber comprado un avión más pequeño pero actuaban como pequeños faraones”, aseveró.

“Si vemos que no se compra el avión lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, los aeropuertos de Tulum, para que esa empresa lo administre y pueda rentarse para viajes a familias, empresas y obtener recursos. De todas maneras insisto, es mejor tenerlo parado y darle el mantenimiento que usarlo, nos saldría carísimo además es ofensivo habiendo tanta pobreza imagínense trasladarnos en un lugar así”, recalcó.

(Foto: Gobierno de México)

Aseguró que cuando se compró la aeronave “nadie dijo nada y debió el presidente Peña cancelar el contrato porque lo compró el presidente Calderón o firmó el contrato de compraventa ya cuando estaba por irse y Peña ya era presidente electo, pero él tenía la posibilidad de decir no me voy a quedar con este avión así lo hizo el presidente (Donald) Trump”, insistió AMLO.

“Entonces heredamos ese avión, ya se hizo una rifa, ya obtuvimos recursos. Con esa rifa se mejoraron centros de salud, escuelas; sin embargo no hemos podido vender el avión porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar y lo tenemos que vender al precio del avalúo”, dijo.

