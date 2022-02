Patricia Armendáriz defendió a AMLO por su ‘cansancio’: “Es de tantos ataques”

Patricia Armendáriz aseguró que AMLO no se encuentra cansado por su gobierno (Foto: Twitter / @patyarmendariz.g)

Patricia Armendáriz, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de las críticas luego de que éste aseguró que estuvo a punto de retirarse de la política cuando Enrique Peña Nieto se convirtió en el mandatario.

A través de su cuenta de Twitter, la también empresaria aseguró que este mensaje fue mal interpretado, pues el mandatario no se refería a cansancio físico provocado por su gestión, sino a los ataques que ha recibido en todo este tiempo, por lo que pidió detenerlo.

“El ‘ya no puedo más’ del presidente no es de cansancio físico. Es de cansancio de tantos ataques abyectos. Bájenle!”, escribió Armendáriz.

De inmediato, usuarios de esta red social comentaron su tuit y compartieron el video completo, en el cual se escucha al presidente relatar que en 2012, después de perder otras elecciones presidenciales, pensó en nunca más volver a ser candidato, por lo que dijo “ya no puedo más”.

Sin embargo, otro sector de la población, más cercana a la oposición, criticó la postura de la ex participante del programa Shark Tank y recordaron los diversos ataques que López Obrador ha realizado desde Palacio Nacional, contra periodistas o políticos.

Estas declaraciones del presidente se dieron en el segundo día de recorrido por las oficinas y salas históricas de Palacio Nacional, en el que diferentes medios, periodistas y creadores de contenido pasearon por el recinto presidencial.

Al finalizar el evento fue cuando AMLO otorgó estas declaraciones que fueron descontextualizadas por las redes sociales. De acuerdo con su relato, durante un mitin en 2012 leería un discurso que escribió para despedirse de su vida política después de ser derrotado por segunda vez en las elecciones federales.

Había decidido no volver a ser candidato a ningún puesto. No obstante, al estar pensando la misiva, se dio cuenta de que sus contrincantes harían “fiesta”, por lo que supo que todavía podía hacer algo para conseguir un puesto, el cual llegó en 2018.

“No me siento insustituible, pero todavía puedo. Entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante (...) Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”, fueron las palabras del mandatario federal.

AMLO estuvo a punto de retirarse de la política en 2012 (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Finalmente, se agrupó con los periodistas asistentes para celebrar su trabajo, por el cual dijo estar “contento”, así que se refirió a ellas y ellos como sus “hermanos y hermanas, se los digo sinceramente” antes de retirarse.

AMLO no sólo recibió mensajes positivos por este comentario. Los personajes de la oposición también salieron a manifestar su descontento con críticas y burlas. Tal fue el caso de Brozo, quien escribió un irónico mensaje para mencionar que los mexicanos comprenden perfectamente su salida, por lo que le pidió dejar las llaves del Palacio Nacional al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, y retirarse con “santa paz”.

“Lo comprendemos perfectamente, Andrés. El ciclo ya se cerró. Déjale las llaves a Adán por favor, y retírate en santa paz”, escribió el payaso creado por el comunicador Víctor Trujillo.

López Obrador, al término de su mandato, declaró que pasará sus días haciendo ejercicio y escribiendo libros que publicará cada tres años.

“Ya no voy a ejercer el noble oficio de la política porque cuando yo termine me retiro, me jubilo y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública ni conferencias, ni visitar un estado, ni fuera del país, ningún cargo, nada, nada, ni siquiera cargo honorífico”, sostuvo.

