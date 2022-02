El irónico comentario de Brozo ante la salida de AMLO en 2024: “El ciclo se cerró, retírate en paz”

Víctor Trujillo se burló de AMLO por asegurar que cuando termine su sexenio se retirará de la vida pública (Foto: Especial)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que “ya no puede más” y que cuando termine su sexenio se retirará de la vida pública, las críticas y burlas no tardaron en relucir, entre la que destacó la del comunicador Víctor Trujillo, mejor conocido por su personaje de El payaso Brozo.

A través de su cuenta de Twitter, el productor compartió un video de tan sólo nueve segundos en el que se escucha decir al mandatario federal que en 2024 “cierra su ciclo” y se retira de la política.

“Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”

Junto al audiovisual, Brozo ironizó en que los mexicanos comprenden perfectamente su salida, por lo que le pidió dejar las llaves del Palacio Nacional al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, y retirarse con “santa paz”.

Brozo ironizó en que los mexicanos comprenden perfectamente su salida (Foto: Twitter/@brozoxmiswebs)

”Lo comprendemos perfectamente, Andrés. El ciclo ya se cerró. Déjale las llaves a Adán por favor, y retírate en santa paz”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios señalaron que el presidente no se puede retirar sin antes “responder a la justicia”.

“¡De ninguna manera! No se puede retirar ‘en santa paz’, tiene mucho que responderle a la justicia por todos los crímenes cometidos en lo que va de su sexenio. @lopezobrador_ no podrá tener paz en lo que le resta de vida”, “Si el máximo líder ‘moral’ dice que ya no puede más, los mexicanos estamos indefensos y ahora, ¿quién podrá defendernos?” y “¿Ya no puede más? Y cuándo fue que si pudo”, fueron algunas de las respuestas.

AMLO habló sobre su “siguiente etapa” en 2024

López Obrador reiteró sus planes para cuando concluya su gestión en septiembre de 2024 (Foto: Cuartoscuro)

Durante el segundo día en el que ofreció un recorrido por las oficinas y salas históricas de Palacio Nacional a reporteros y youtubers que asisten a sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador reiteró sus planes para cuando concluya su gestión en septiembre de 2024.

En el recorrido, el mandatario federal recordó que en 2012, cuando perdió la elección presidencial, estuvo a punto de renunciar a ser dirigente del movimiento de la llamada Cuarta Transformación y hasta elaboró el borrador de una carta que leería en el Zócalo capitalino.

Sin embargo, continuó, reflexionó y consideró que todavía podía contender por la presidencia de la República, por lo que siguió su lucha hasta llegar al poder en 2018.

“‪Fue un borrador y dije van a hacer fiesta (sus adversarios) y todavía puedo hacer algo, no me siento insustituible, pero todavía puedo, y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidir seguir adelante, y ya pues conocen la historia reciente, pero sí, ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro”

Al término de su mandato, AMLO declaró que pasará sus días haciendo ejercicio y escribiendo libros que publicará cada tres años (Foto: Cuartoscuro)

Por ello, al término de su mandato, declaró que pasará sus días haciendo ejercicio y escribiendo libros que publicará cada tres años.

“Ya no voy a ejercer el noble oficio de la política porque cuando yo termine me retiro, me jubilo y ya no vuelvo a participar en nada que tenga que ver con la vida pública ni conferencias, ni visitar un estado, ni fuera del país, ningún cargo, nada, nada, ni siquiera cargo honorífico”, sostuvo.

Al finalizar el recorrido de una hora y 26 minutos, mostró a sus acompañantes la sala “Ignacio Zaragoza”, donde se realiza la reunión matutina con el gabinete de Seguridad, al tiempo que prometió abrir a las cámaras una reunión para mostrar a la gente cómo es que sesiona uno de los grupos de mayor prioridad del gobierno federal.

